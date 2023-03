Fin du réseau cuivre ADSL : Xavier Niel attaque Orange, le démantèlement est trop lent

L’horizon 2030 annoncé par Orange pour la fin du réseau cuivre ADSL ne convient pas à Xavier Niel. Lors de la commission des Affaires économiques du Sénat ce 22 mars, le milliardaire a estimé qu’il est possible d’accélérer considérablement le processus. Pour cela, rien plus simple : il suffit de forcer les utilisateurs à suivre le mouvement.

Dans 7 ans, le réseau cuivre ADSL ne sera plus. Orange, gestionnaire de cedit réseau, a confirmé le démantèlement de ce dernier l’année dernière, se laissant ainsi le temps d’effectuer la transition sans accroc dans les zones où la fibre n’est pas encore disponible. Avec plusieurs milliers de kilomètres de câbles à retirer de la circulation, cette date butoir ne semble donc pas si éloignée que ça.

Ce n’est, néanmoins, pas l’avis de Xavier Niel. Ce mercredi 22 mars, face à la commission des Affaires économiques du Sénat, le patron de Free a en effet affirmé qu’Orange a prévu « un calendrier trop étendu » pour le projet, ainsi que des « conditions envisagées pour l’arrêt du cuivre qui ne sont pas satisfaisantes ». Et ce dernier pense connaître déjà la solution à ce problème épineux.

Xavier Niel sait comment accélérer le démantèlement du réseau cuivre ADSL

D’après Xavier Niel, tout se joue sur les zones où la fibre n’est pas encore la norme. Dans ces régions mal desservies, où vivent de nombreuses personnes âgées, les utilisateurs auraient « peur de changer » d’après le milliardaire, « parce que pour eux ça marche bien ». Tout l’enjeu de la situation serait donc de convaincre ceux qu’il appelle « les irréductibles ».

« Collectivement, on doit avoir un but, c’est d’éteindre le plus rapidement possible ce réseau en cuivre, déjà parce que ça va réduire l’impact environnemental ; et que ça va optimiser l’investissement », continue Xavier Niel. Dès lors, le patron préconise d’aller droit au but, en imposant directement la fibre dans les zones concernées. « Les seuls moments où cela fonctionne, c’est lorsqu’on dit “demain, il n’y aura plus de cuivre, il va falloir basculer à la fibre optique” », conclut-il