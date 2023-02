Découvrez notre Top 3 des nouveautés Switch chez la Fnac

“Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope”, “Splatoon 3” ou encore “Miraculous : Rise of the Sphinx”, on vous dévoile dans cet article notre Top 3 des meilleures nouveautés Nintendo Switch chez la Fnac !

Découvrir Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Sorti à l'automne dernier, “Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope” est disponible en ce moment chez la Fnac pour 59,99€ en version classique et 89,99€ en version collector Gold.

1er de notre Top 3, ce jeu saura ravir les petits comme les grands. Il vous permet de créer votre propre équipe en sélectionnant 3 héros dès le début parmi un catalogue de 9 personnages comme Lapin Peach, Lapin Mario, Luigi, Princesse Peach ou encore le traditionnel Mario. Chaque héros a une capacité spéciale qui vous aidera à battre vos ennemis et avancer dans cette aventure galactique toujours aussi délurée que les éditions précédentes de cette franchise.

Une fois votre équipe formée, vous devrez découvrir qui est Cursa, l'entité mystérieuse qui menace l'univers et souhaite plonger la galaxie dans le chaos. Original, le jeu est un mélange intéressant de Mario Galaxie et des Lapins crétins. Il vous demandera des compétences tactiques tout en proposant aussi une belle dose d'action.

Chargez vos réservoirs et découvrez “Splatoon 3” chez la Fnac

Découvrir Splatoon 3

Sorti également à l'automne dernier, Splatoon 3 prend la 2nde place de notre placement. Il est disponible en ce moment chez la Fnac à 44,99€ en version matérialisée et 59,99€ en version dématérialisée.

Ce 3ème opus de cette franchise décalée Nintendo prend place dans la ville de Cité-Clabousse, une ville étrange qui a poussé au milieu d'un désert post-apocalyptique. Les Inklings et les Octalings y vivent et y mènent une lutte sans merci pour être LE clan qui a su couvrir la ville de ses propres couleurs. Mais attention, le jeu vous propose plusieurs nouveautés comme la possibilité de se transformer en calamars qui peut glisser sur les flaques de peinture.

Avec Splatoon 3, Nintendo a su bous faire retrouver le plaisir de cette iconique guerre de territoire tout en arrivant à se renouveler grâce à différents personnages et de nouvelles armes que l'on préfère vous laisser découvrir.

“Miraculous : Rise of the Sphinx” : protégez Paris contre le SentiMonstre !

Enfin, dernier de notre classement, mais loin d'être des moindres, on vous présente également “Miraculous : Rise of the Sphinx” disponible chez la Fnac pour 49,99€ sur Nintendo Switch.

Découvrir Miraculous : Rise of the Sphinx

Paru en octobre 2022, ce jeu vous propose une aventure épique dans les rues de Paris. Le but : empêcher le SentiMonstre de prendre le contrôle de la ville des Lumières. Pour ce faire, vous allez incarner des héros bien connus de vos enfants comme Ladybug ou encore le Chat Noir.

Très varié et adapté à tous les âges, ce jeu vous permet de jouer seul, mais aussi à plusieurs (et pourquoi pas avec votre enfant) grâce à un mode coopération assez bien fait. Il présente encore plus de vilains que les éditions précédentes pour un temps de jeu rallongé et de super gadgets qui raviront toute la famille !

Pour profiter de ces jeux et de bien d'autres encore, rendez-vous vite chez la Fnac ! Précisons que pour l'achat de l'un de ces jeux Switch, la Fnac vous offre 4 mois d'abonnement pour la plateforme de streaming musicale Deezer Premium ou Deezer Famille (au choix).