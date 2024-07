La Xiaomi Redmi Pad SE à prix cassé : une remise de -71% chez AliExpress !

La Xiaomi Redmi Pad SE est actuellement disponible sur AliExpress avec une réduction spectaculaire de -71 %. Profitez de cette occasion unique pour acquérir cette tablette à moins de 150€ ! Tous les détails de l'offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez AliExpress

Grosse promo chez AliExpress en ce moment : l'enseigne propose pendant plusieurs jours la tablette Xiaomi Redmi Pad SE au prix exceptionnel de 127,59€ au lieu de 451,05€. Vous profitez ainsi d'une remise de -71%, un chiffre rare, même pendant les soldes d'été.

En prime, en plus de faire une super affaire, vous recevez chez vous une tablette qui répondre à tous vos besoins. Avec son design élégant et ses fonctionnalités avancées, elle répondra à tous vos besoins, que ce soit pour le travail, les loisirs ou l'apprentissage.

Zoom sur la tablette Xiaomi Redmi Pad SE

La Xiaomi Redmi Pad SE est équipée d'un écran de 10,1 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1200 pixels. Cet écran offre une qualité d'image exceptionnelle, idéale pour regarder des films, jouer à des jeux ou même travailler sur des présentations. La technologie IPS permet une excellente visibilité sous tous les angles, garantissant une expérience visuelle agréable, peu importe l'utilisation.

Sous le capot, la Redmi Pad SE dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 680, couplé à 4 Go de RAM. Cette configuration assure une fluidité et une réactivité remarquables, même lors de l'exécution de plusieurs applications simultanément. La tablette est également dotée d'une batterie de 8000 mAh, offrant une autonomie impressionnante. Vous pouvez ainsi profiter de vos contenus préférés toute la journée sans avoir à vous soucier de la recharge.

La tablette dispose de 64 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD jusqu'à 512 Go. Vous ne manquerez donc jamais d'espace pour vos applications, photos et vidéos. Côté connectivité, la Redmi Pad SE est équipée du Wi-Fi et du Bluetooth 5.0, assurant des connexions rapides et stables. De plus, elle possède une double caméra, avec un capteur principal de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP, parfaite pour les appels vidéo ou les selfies.

Tout savoir sur la Redmi Pad SE à -71%

En résumé, la Xiaomi Redmi Pad SE est une tablette qui combine élégance, performance et praticité. Avec l'offre actuelle sur AliExpress, c'est le moment idéal pour s'offrir cette petite merveille technologique à un prix imbattable. Alors qu'attendez-vous ? Ce n'est en effet pas tous les jours que vous verrez une remise de plus de 320€ sur une tablette…

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.