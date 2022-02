La Xiaomi Mi Electric Scooter 3 s’affiche à un prix inédit sur Amazon

Amazon propose un bon plan sur la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Dans le cadre d'une vente flash et grâce à u, coupon promotionnel, son prix chute à 404,10 euros. De plus, un antivol est offert avec la trottinette électrique.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous envisagez d'acheter une trottinette électrique, la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est un choix pertinent. Elle est en ce moment en promotion du coté d'Amazon France qui l'affiche à 449 euros. Avant de l'ajouter à votre panier, cochez le coupon promotionnel “Utiliser le coupon de 44,90 €“ qui permet de bénéficier d'une réduction immédiate de 44,90 euros pour faire chuter son prix à 404,10 euros. De plus, vous avez également un antivol offert avec la trottinette.

Concernant ses caractéristiques techniques, la Mi Scooter 3 offre par rapport aux modèles précédents un nouveau moteur plus performant d'une puissance de 300W et pouvant développer 600W quand il s'agit de grimper les pentes. Xiaomi a également intégré un mode d’autonomie d’énergie pour éviter de perdre de la charge les jours où vous n’utilisez pas la trottinette.

On retrouve aussi une amélioration au niveau du freinage sur la partie arrière de la trottinette. Cette mouture embarque dorénavant un système eABS avec double frein à disque. Cela améliore significativement le freinage mais aussi le contrôle de la trottinette. Concernant son autonomie, elle est capable de parcourir 30 kilomètres grâce à sa batterie 36 V de 7,6 Ah et peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Soit la limite autorisée en France.

Pour le reste, la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est toujours certifiée étanche IP54, est dotée de roues gonflables de 8,5 pouces et embarque désormais un nouvel écran qui promet selon le constructeur, “un rendu plus unifié”. Pas de grande innovations par rapport au modèle précédent. Cela dit, Xiaomi réussi avec son Scooter 3 à proposer une trottinette électrique qui emprunte le moteur de la Mi Electric Scooter Pro 2 et le format et la batterie de la Mi Electric Scooter 1S.

Lire aussi : meilleure trottinette électrique : quel modèle acheter ?