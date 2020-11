La Xbox Series S est parfaite pour l’émulation, la preuve en vidéo

La Xbox Series S est certes bien moins puissante que la Xbox Series X, la petite dernière de Microsoft semble parfaite pour l'émulation, comme en atteste cette vidéo publiée sur la toile.

La Xbox Series S est officiellement disponible en France depuis ce 10 novembre 2020. Bien moins puissante que sa grande sœur la Xbox Series X, la console next-gen abordable de Microsoft n'en reste pas moins intéressante, et plus précisément si vous êtes un féru d'émulation. Comme le rapportent nos confrères du site Wccftech, la Xbox Series S est capable de faire tourner l'émulateur Retro Arch dans d'excellentes conditions via le mode Développeur disponible sur Xbox Series X et Series S.

Ainsi, le vidéaste en question parvient sans problème à faire tourner des classiques de la GameCube sur sa Xbox Series S comme Metroid Prime ou encore The Legend of Zelda : The Wind Waker, mais aussi des titres phares de la Wii comme Super Mario Galaxy ou bien le tout premier God of War sur PS2.

“Grâce au mode Développeur, la Series S peut faire tourner l'émulateur Retro Arch avec d'excellentes performances”, explique le youtubeur en préambule de sa vidéo. Pour Modern Vintage Game, la Xbox Series S peut et va s'imposer comme l'un des succès majeurs de Microsoft, grâce à ses qualités en émulation, mais pas seulement.

“Si votre installation multimédia est modeste, que vous jouez sur une TV de 40″ ou un moniteur, et que vous voulez jouer uniquement avec vos jeux dématérialisés et ceux qui sont disponibles ou vont l'être via le Xbox Game Pass, la Series S est le choix logique. Elle vous permettra de jouer à tous les jeux que vous voulez, et sur un écran plus petit, vous ne remarquerez même pas les différences visuelles“, assure le vidéaste.

Pour rappel, en octobre 2020, le patron de Xbox Phil Spencer avait assuré que la Xbox Series S sera vendra mieux que la Series X. Pour le cadre de Microsoft, le prix avantageux de la console et ses excellentes performances, notamment en termes de temps de chargement, finiront par séduire les joueurs. Il est vrai que la Xbox Series S charge certains jeux bien plus rapidement que la Xbox Series X, du fait qu'elle se cantonne à des graphismes en 1440p, et non en 4K.

Source : Wccftech