La voiture électrique ne séduit plus, la preuve avec cette étude

Une enquête récente nous dévoile la proportion des propriétaires de véhicules électriques qui envisagent de revenir aux voitures à moteur thermique. Cette étude montre aussi que l'intérêt pour les véhicules électriques n’a jamais été aussi élevé.

L’adoption des voitures électriques gagne du terrain dans l'optique d'une mobilité plus verte. Mais comme nous l’avons vu en début d'année, un phénomène inattendu émerge : certains conducteurs choisissent de revenir aux véhicules thermiques. Entre le temps de la recharge qui est trop long, la disponibilité insuffisante des chargeurs, et le coût élevé d'acquisition des VE, cette tendance nous montre qu’il y a encore des obstacles à surmonter pour que cette transition se fasse sereinement.

Une enquête menée par le cabinet McKinsey & Company nous apporte des données plus précises concernant ce phénomène et le point de vue du public concernant les véhicules électriques. Cette étude révèle que 29% des propriétaires de VE envisagent de revenir au thermique. Réalisée auprès de 30 000 participants dans 15 pays, ces chiffres nous en apprennent plus sur les problèmes qui freinent cette transition.

L'intérêt concernant les véhicules électriques n’a jamais été aussi élevé

Comme nous nous en doutions, l'infrastructure de recharge est le principal obstacle mentionné par les répondants. En effet, 35% des propriétaires de véhicules électriques dans le monde estiment que le nombre de bornes de recharge publiques est insuffisant.

De plus, les coûts globaux de possession d'un VE restent élevés. Même si les constructeurs annoncent des futurs véhicules électriques à moins de 20 000 euros, comme Volkswagen ou Renault, et sa future Twingo électrique. Pour le moment, ils ont souvent un prix d'achat initial plus élevé que leurs homologues à moteur thermique. À cela s'ajoutent des coûts d'assurance plus élevés, qui sont souvent dus à la technologie avancée, mais aussi aux coûts de réparation qui peuvent être plus importants selon les marques.

Malgré cela, l'intérêt pour les véhicules électriques augmente. L'enquête montre qu'en 2024, 18% des répondants prévoient d'acheter un VE, contre 16% en 2022 et 14% en 2021. Par ailleurs, 38% des propriétaires de voitures thermiques envisagent de passer à des véhicules hybrides ou hybrides rechargeables. Ainsi, bien que des obstacles subsistent, la tendance générale semble donc aller vers une électrification du parc automobile mondial.