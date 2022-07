La voiture électrique Lidl, une trottinette électrique à 110 km/h sur l’autoroute, c’est le récap

Lidl investit le marché de la voiture électrique, une femme a été aperçue à 110 km/h sur une trottinette électrique, l’écran du Nothing Phone 1 a de gros soucis d’affichage… Bienvenue dans le récap de l’actualité !

Vous avez tout raté de l’actualité tech de la veille ? Pas problème, on vous propose ici un petit récap. Si vous êtes passé à côté, on vous propose un petit coup d’œil sur l’Elaris Finn, la première voiture électrique made in Lidl. Direction l’autoroute également, où vous pourrez y trouver une conductrice sur une trottinette électrique très probablement modifiée. Enfin, on vous parle des premiers problèmes du Nothing Phone (1).

Découvrez l’Elaris, la voiture électrique de Lidl

L’Elaris Finn n’est pas une Smart, bien qu’elle en a tout l’air. Il s’agit de la première voiture électrique commercialisée par Lidl, disponible en Chine depuis 2019 et qui vient de faire son arrivée sur le marché allemand. D’une puissance de 48 chevaux, elle peut atteindre une vitesse maximale de 115 km/h et ne pèse que 930 kg. Côté autonomie, elle peut rouler pendant 200 km avant de nécessiter une recharge. Enfin, un grand écran tactile de 12,3 pouces se trouve à l’intérieur pour contrôler sa conduite et tous les équipements du véhicule.

Une chauffarde sur l’autoroute en… trottinette électrique

Les trottinettes électriques ont déjà envahi les rues de nos villes, mais sont-elles sur le point d’envahir nos autoroutes ? On en est encore loin, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité évidentes, mais cette vidéo apparue sur Reddit laisse la place au doute. En effet, on y voit une femme sur une trottinette électrique fonçant à pas moins de 110 km/h sur la voie grande vitesse, se payant même le luxe de dépasser des voitures. Une escapade quelque peu inconsciente, d’autant que la conductrice ne porte aucun équipement de sécurité.

L’écran du Nothing Phone 1 a un gros bug

Si vous avez déjà votre Nothing Phone (1), vous avez peut-être été témoin d’un phénomène aussi étrange qu’agaçant : chez de nombreux utilisateurs, l’écran affiche un reflet vert sur les côtés. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres signalent un autre problème encore. Plusieurs d’entre eux constatent ainsi au moins un pixel mort autour du capteur selfie. Nothing a indiqué être au courant du problème.

