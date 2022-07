Elle atteint les 110 km/h avec sa trottinette électrique et double des voitures sur l’autoroute

Une vidéo postée sur le forum Reddit montre une femme atteindre plus de 100 km/h avec sa trottinette électrique. Le problème est plus important que cela puisque cette dernière circule visiblement sur l'autoroute.

Vous l'avez sans doute remarqué, mais les trottinettes électriques font désormais partie intégrante de notre cadre urbain actuel. Ce nouveau moyen de transport s'est très vite démocratisé dans nos villes, et celui-ci était au départ censé être une belle alternative aux moyens de transports plus conventionnels, comme le vélo par exemple. Seulement avec le temps, la trottinette électrique s'est tout doucement imposée comme un mode de transport urbain risqué. La faute à plusieurs utilisateurs peu disciplinés et peu enclins à respecter les règles de circulation en vigueur.

À Paris et dans d'autres grandes villes de France, Lime, l'opérateur de trottinettes électriques libre-service, a ainsi divulgué quelques innovations qui sont censées permettre de lutter pour de bon contre la conduite sur les trottoirs ou la conduite en état d'ébriété. Mais en attendant que les grands opérateurs fassent enfin respecter des conditions de circulation optimales, certains utilisateurs de trottinettes électriques continuent de passer à coté des règles. La preuve avec cette femme, repérée à plus de 100 km/h sur l'autoroute avec son petit engin.

À lire aussi : Wikipédia, elle écrit des centaines de faux articles pendant des années sans se faire démasquer

Elle est repérée à plus de 100 km/h sur l'autoroute avec sa trottinette électrique

La vidéo en question a été postée sur le forum Reditt. On y aperçoit une femme au guidon de sa trottinette électrique. À première vue, tout va bien. Mais en lançant la vidéo, on se rend compte que l'utilisatrice circule sur l'autoroute. Et on se rend surtout compte que cette dernière affiche une vitesse de pointe supérieure à 100 km/h, en se basant sur le compteur qu'affiche le véhicule positionné derrière et dont le conducteur a immortalisé le moment avec une vidéo.

L'exploit est tout de même à prendre en compte puisque les trottinettes électriques conventionnelles ont une vitesse de pointe qui dépasse rarement les plus de 30 km/h. Plus inquiétant toutefois, cette femme n'avait pas bien l'air de se rendre compte des risques qu'elle prenait et qu'elle faisait courir aux autres utilisateurs. Sans oublier que cette dernière n'avait aucun équipement de protection sur sa tenue. À ne pas reproduire.