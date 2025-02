C’est étrange, mais vous allez pouvoir passer des appels vidéo WhatsApp depuis… Google Messages

Google Messages a bien des axes de progression pour s'améliorer. Et clairement, l'intégration des appels vidéo WhatsApp ne semblait pas être en tête de la liste des priorités.

Google Messages est l'application de messagerie par défaut de la plupart des smartphones Android. Si elle évolue régulièrement, par exemple avec l'intégration du protocole RCS ou de fonctionnalités enrichies, il faut admettre qu'elle n'est pas aussi complète que d'autres plateformes concurrentes.

Pour y remédier, Google a eu la drôle d'idée de permettre aux utilisateurs de passer des appels vidéo WhatsApp depuis Messages. On ne parle pas ici d'une véritable interopérabilité entre les deux services, mais de pouvoir lancer une telle communication sans avoir à quitter Google Messages.

Les appels vidéo WhatsApp arrivent dans Google Messages

Android Authority a repéré cette fonctionnalité dans la version 20250131 de l'application, et a même réussi à l'activer. Celle-ci est pour l'instant seulement opérationnelle pour les conversations de personne à personne et n'est pas disponible dans les chats de groupe. Un bouton d'appel vidéo permet d'ouvrir un appel vidéo par WhatsApp, si votre correspondant a également WhatsApp installé sur son appareil, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, Messages va alors lancer l'appel vidéo via Google Meet, comme c'est déjà le cas actuellement. Une intégration de Meet dans Messages ne semble pas illogique puisqu'il s'agit du même écosystème. Mais voir WhatsApp affiché dans Messages est une surprise.

Cette nouveauté est encore en cours de développement et des changements pourraient intervenir avant un déploiement à tous les utilisateurs. Il pourrait être utile que Google permette à l'utilisateur de choisir entre privilégier WhatsApp et Meet pour les appels vidéo. Tous les utilisateurs de WhatsApp ne voudront pas forcément devoir recourir à ce service comme solution par défaut lorsqu'ils utilisent Messages. Dans un cadre professionnel, l'app Meet paraît plus adaptée que WhatsApp dans certaines situations.

Ce n'est pas forcément la fonctionnalité qui était la plus attendue, mais il est toujours bon de constater que Messages progresse. La tâche des développeurs est toutefois encore immense pour imposer l'app comme une référence du marché de la messagerie mobile.

Source : Android Authority