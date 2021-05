WhatsApp Web teste l’authentification sans smartphone sur ordinateur

WhatsApp Web teste en beta l'authentification sans smartphone sur ordinateur. Jusqu'alors il n'était possible d'utiliser WhatsApp sur d'autres appareils que lorsque votre smartphone est connecté et à proximité. Avec ce nouveau système il devient possible d'ouvrir jusqu'à quatre sessions concurrentes de WhatsApp pour en profiter en permanence sur tous vos appareils. Une nouveauté demandée depuis des années par les utilisateurs.

Vous connaissez la chanson : à chaque fois que vous connectez un ordinateur à WhatsApp, l'application vous demande de scanner un QR Code depuis l'application smartphone. Vous pouvez ensuite converser normalement avec vos amis, partager des photos et des vidéos.

Mais attention : si votre smartphone est éteint, ou trop loin, l'accès au service se coupe sur l'ordinateur. C'est pourquoi, sur les plus de 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp, nombreux sont ceux qui demandent régulièrement que WhatsApp revoie complètement l'authentification sur sa version Web et PC.

WhatsApp permettra bientôt de connecter jusqu'à 4 appareils simultanément sans smartphone

S'il ne semble pas, de prime abord, essentiel de permettre aux utilisateurs de WhatsApp de rester connectés depuis leur ordinateur même si leur smartphone est trop loin ou tombe en rade de batterie, on est tous tombé sur ces situations dans lesquelles un peu plus d'ubiquité auraient pu nous sauver la mise.

Par exemple, si vous venez de perdre votre smartphone et que vous espériez pouvoir contacter vos proches quand même via l'ordinateur. On remarque d'ailleurs que la plupart des réseaux sociaux et applications de messageries permettent une utilisation simultanée sur plusieurs appareils que votre smartphone soit, ou non, connecté à internet.

Or, il semble que les choses sont en train de bouger. Des utilisateurs rapportent en effet avoir repéré un test pour un nouveau mode d'authentification qui ne repose plus sur la présence du smartphone et qui permet d'utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils simultanément. On peut notamment lire “la connexion au smartphone n'est plus requise pour utiliser WhatsApp Web, Desktop et portal. Jusqu'à 4 appareils peuvent être utilisés simultanément”.

Pour l'heure on ne sait pas encore si, ni quand cette fonctionnalité sera déployée auprès du grand public. Néanmoins, étant donné la forte attente autour d'une telle possibilité il semble vraisemblable que l'on en apprendra davantage dans les prochaines semaines.