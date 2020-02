Comment la 5G va booster le marché des smartphones d’occasion

La 5G va donner un coup de fouet au marché des smartphones d’occasion, assure une étude de Blancco. D’après l’enquête, de nombreux utilisateurs sont en effet prêts à troquer leur téléphone actuel contre un nouvel appareil compatible avec le réseau 5G. Dans ces conditions, Blancco s’attend à ce que plus de 800 millions de téléphones usagés arrivent sur le marché de l’occasion au cours de l’année 2020.

Après plusieurs années de baisse, les ventes de smartphones devraient repartir à la hausse en 2020. D’après les analystes d’IDC ou de Counterpoint, l’avènement de la 5G va en effet doper les ventes de téléphones portables dans le monde entier. Ce constat est entériné par une nouvelle étude de Blancco, une firme spécialisée dans l’effacement de données et la gestion informatique pour les entreprises, et relayée par nos confrères d’Android Headlines. Pour sonder le marché, le groupe a interrogé 5000 consommateurs dans le monde.

68% des sondés affirment être prêts à échanger leur ancien smartphone pour passer à la 5G. Comme le relatent plusieurs études, de nombreux acheteurs attendent en effet l’avènement de la 5G pour changer de smartphone. Cette année, les appareils compatibles sont d’ailleurs appelés à se multiplier. Samsung, le leader mondial du smartphone, a déjà lancé plusieurs appareils compatibles, dont les Galaxy S20. Récemment, Sony a d’ailleurs dévoilé son premier smartphone 5G, le Xperia 1 II. Selon les analystes de Gartner, 12% des smartphones vendus en 2020 seront même compatibles 5G.

Toujours selon l’étude de Blancco, 51% des utilisateurs dans le monde attendent le déploiement de la 5G dans leur pays pour changer de téléphone. En France, les premiers forfaits 5G débarqueront dans le courant de l’été 2020. Dans d’autres pays, dont la Chine, les offres 5G commerciales sont déjà disponibles depuis quelques mois. La firme s’attend donc à ce que de nombreux usagers changent finalement de terminal dans le courant de l’année.

810 millions de smartphone arrivent sur le marché de l’occasion

Dans ces conditions, Blancco estime que 810 millions de smartphones usagés seront mis en vente sur le marché de l’occasion cette année. Ce nouvel afflux d’anciens téléphones va stimuler le marché de seconde main et permettre à de nombreux acheteurs de renouveler leur smartphone à prix réduit. Selon l’étude, beaucoup de consommateurs passeront pour la première fois par le marché de l’occasion dans les mois à venir. Les programmes de rachat et d’échange de smartphones s’annoncent aussi particulièrement prisés cette année. De nombreux acheteurs profiteront évidemment de ces offres pour baisser le prix d’achat de leur nouveau smartphone 5G, souligne Blancco.Vous vous retrouvez dans cette étude ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Android Headlines