La tablette Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 est en promotion et affiche un superbe rapport qualité-prix

Polyvalente, la tablette s’est rapidement imposée comme un appareil indispensable dans nos foyers. Offrant une surface d’affichage bien plus généreuse qu’un smartphone, mais largement plus maniable et pratique qu’un ordinateur portable, cet écran hybride dispose d’atouts provenant de ces deux mondes. En promotion pendant encore quelques jours, la Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 est à un rapport qualité-prix canon, foncez !

À la fois utile pour le divertissement et la productivité, la tablette tactile est un cadeau qui fait toujours plaisir. La Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 offre des prestations très intéressantes, et est actuellement affichée à un prix attractif chez Fnac : c’est le moment ou jamais pour craquer !

Un écran confortable pour le visionnage de vidéos

La tablette Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 est équipée d’un grand écran de 10,6 pouces bénéficiant de la technologie IPS, qui a pour avantages d’offrir de meilleurs angles de vision et une certaine précision des couleurs. La dalle profite d’une définition 2K 2 000 x 1 200 pixels, qui permet d’afficher des contenus sur Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et consorts dans leur qualité maximale disponible pour un appareil mobile.

La partie audio est confiée à quatre haut-parleurs compatibles avec la technologie Dolby Atmos et fonctionnant en stéréo, un système qui permet au son d’envelopper l’utilisateur pour une écoute plus immersive et détaillée.

L’écran de la Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 est par ailleurs certifié TÜV Low Blue Light, ce qui signifie qu’il a passé des tests indépendants garantissant une faible émission de lumière bleue. Le confort oculaire en est accru, limitant le sentiment de fatigue et laissant l’utilisateur recourir à la tablette des heures durant sans abimer les yeux.

C’est dans cette même optique que la tablette propose un mode Lecture bien pensé, qui permet une meilleure lisibilité du texte et des sessions de lecture plus immersives et confortables. Ce mode simule la matrice de couleurs des pages d’un livre imprimé pour se rapprocher de l’expérience de lecture sur papier, ce qui contribue à réduire la fatigue oculaire.

Un design en finesse et légèreté

Confortable en mains, facilement maniable et transportable, la tablette Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 jouit d’un design travaillé. Fine de 7,45 mm, elle ne pèse que 465 g grâce à son châssis en aluminium léger, durable, et offrant une belle esthétique au terminal.

Si la tablette va évidemment devenir la star au sein de votre domicile pour visionner des contenus multimédia et vidéo, voire pour jouer, elle brille aussi pour certaines tâches de productivité. Il s’agit par exemple d’un appareil utile pour les étudiants qui doivent mener à bien des projets et travaux de recherche. De plus, la prise de notes est simplifiée grâce à l’application Lenovo Instant Memo, qui facilite la saisie à l’écran, et permet de profiter de fonctionnalités avancées telles que les croquis manuscrits, l'annotation de documents, ainsi que le glisser-déposer de texte.

Et pour une expérience encore plus complète, le stylet Lenovo Precision Pen 2, disponible en option, apporte un maximum de vitesse et de commodité à l’usage.

Autonomie longue durée

La tablette est propulsée par une puce MediaTek Helio G80, qui lui permet d’offrir une navigation fluide, de gérer du multitâche et de jouer à des jeux simples dans de bonnes conditions. Elle embarque 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne pour installer des applications et conserver des photos et vidéos, avec un emplacement pour carte microSD permettant d’étendre l’espace de stockage jusqu’à 1 To.

La capacité de la batterie accorde à la Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 une belle autonomie. En usage intensif, l’appareil tiendra la journée, entre streaming vidéo, jeux et tâches de productivité. Pour un usage modéré, vous n’aurez pas besoin de recharger la tablette des jours durant, même si celle-ci reste allumée.

Android au cœur de l’expérience

La tablette est livrée sous Android 12 et profitera d’une mise à jour gratuite vers Android 13 dans le courant de l’année 2023. Lenovo promet aussi trois ans de mises à jour de sécurité garantis pour sa Tab M10 Plus Gen 3.

Avec Android, vous bénéficiez de toutes les applications Google et de l’entièreté du catalogue du Play Store : jeux, apps de SVOD, de productivité, pour le travail ou les études… Les applications sont vérifiées par Google Play Protect, qui s’assure de protéger votre appareil et vos données.

Terminal familial avant tout, la Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 vient avec Google Kids Space préinstallé. Il s’agit d’un espace dédié spécifiquement aux enfants, dans lequel il est encore plus simple de naviguer, qui met en avant des contenus didactiques, et qui exclut ceux qui ne doivent pas être accessibles à un jeune âge. Les options de contrôle parental permettent de gérer les types de contenus disponibles ainsi que de définir des limites de temps d’écran.

La Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 est en promotion

Chez Fnac, le pack contenant la tablette Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 ainsi qu’une coque de protection adaptée est disponible au prix de 229,99 euros au lieu de 279,99 euros habituellement, soit une baisse de 18 %. Cet avantage tarifaire est offert jusqu’au 31 décembre 2022 et la livraison à domicile est gratuite.

Par ailleurs, l’achat de la tablette donne droit à trois mois d’essai à Amazon Music Unlimited gratuitement. Pour rappel, l’application de streaming musical donne accès à plus de 70 millions de chansons sans publicité, avec skips illimités et une qualité audio améliorée avec le son spatial Dolby Atmos. Vous avez aussi la possibilité d’obtenir quatre mois de Deezer Premium ou Famille offerts.

Autre promotion proposée par Fnac, vous pouvez acheter un écran connecté Google Nest Hub 2ème Génération avec Google Assistant intégré à 29,99 euros avec la tablette (ou pour tout autre achat éligible supérieur à 100 euros). Il vous suffit d’ajouter les deux produits dans le panier, la remise y sera automatiquement appliquée.

Enfin, Fnac offre 40 euros de réduction sur le total de votre panier si vous faites l’acquisition d’un abonnement de 12 mois à Microsoft 365 Famille (anciennement Office 365) avec votre tablette, qui donne accès aux logiciels Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, OneNote… Ces services sont à la fois disponibles sur tablette Android, PC, Mac et smartphone avec le même compte.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Fnac.com.