Vente flash de Noël : la Fnac propose un casque Bose QuietComfort 45 à prix cassé !

Noël approche à grands pas et pour célébrer l'événement, la Fnac propose de nombreux produits à prix cassé ! Sur le site aujourd'hui, on a trouvé un casque à réduction de bruit Bose QuietComfort 45 disponible à prix mini. Découvrez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Profitez des fêtes de fin d'année pour faire des bonnes affaires chez de nombreuses enseignes. De nombreux magasins célèbrent en effet cette période de l'année en proposant des prix réduits. C'est notamment le cas de la Fnac. Et pour vous aider à trouver votre bonheur sans vous ruiner, on a fait nos propres recherches et on a trouvé une offre très intéressante !

En vous rendant dès maintenant chez la Fnac, vous pouvez en effet profiter d'un casque sans fil à réduction de bruit Bose Quietcomfort 45 Edition Limitée pour seulement 249,99€ au lieu de 269,99€. Vous économisez ainsi 20€, mais ce n'est pas tout.

Pour tout achat de ce casque, la Fnac vous propose plusieurs autres cadeaux :

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille.

Un vinyle collector en édition limitée de Jain.

Une qualité sonore exceptionnelle et une réduction de bruit active efficace

Avec le casque Bose Quietcomfort 45, vous profitez de nombreuses prestations haut de gamme et vous êtes sûr de profiter de tous vos contenus audio dans les meilleures conditions, que vous aimiez la musique, les podcasts, le streaming ou encore le gaming.

Il propose un son incroyable avec une égalisation optimisée en fonction du volume. Il s'ajuste automatiquement et vous offre une acoustique exclusive pour un son profond, détaillé et riche.

Côté confort, il peut tenir sur vos oreilles des heures sans jamais vous gêner. Il est fabriqué avec des matériaux de qualité comme du cuir synthétique, du nylon renforcé à la fibre de verre, etc. Il est ainsi robuste et agréable à porter.

À la pointe de la technologie, il propose également la réduction de bruit active. Cela signifie qu'il peut annuler les bruits qui vous entourent pour vous permettre d'écouter vos contenus audio dans une totale immersion.

Enfin, il offre une très belle autonomie et peut tenir jusqu'à 24 heures sans fil après un chargement par UBS-C.

