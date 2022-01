La Switch sera une denrée rare en 2022, Logan Paul s’attire les foudres des fans de Game Boy, c’est le récap’ de la semaine

Nintendo confie que la Switch pourrait être difficile à trouver en 2022, Logan Paul sacrifie 15 Game Boy Color et met en colère de nombreux internautes, l'un des torrents de Spider-Man 3 dissimule un malware de cryptominage, c'est le récap' de la semaine.

Cette dernière semaine de l’année 2021 a encore été riche en révélations et mises en garde ! On a parlé de Nintendo avec les ruptures de stock à prévoir pour la Switch mais également grâce à Logan Paul qui a réalisé une table en résine époxy en sacrifiant 15 Game Boy Color. Alors que Spider-Man No Way Home est déjà disponible sur des sites pirates quelques jours après sa sortie en salle, prenez garde à l’un des fichiers torrent qui cache un malware de cryptominage. Les pirates sont partout et un autre virus vient d’être découvert par des chercheurs coréens dans une zone insoupçonnée de certains SSD Micron. Soyez les bienvenus dans le premier récap’ de la semaine de l’année !

Switch : la demande pour 2022 risque de ne pas pouvoir être assurée

Le PDG de la firme de Kyoto de Nintendo a révélé qu’il sera difficile de trouver une Switch en 2022. Shuntaro Furukawa explique que la console est victime de son succès et de ses excellentes ventes en 2021, et que la production reste ralentie par la pénurie de semi-conducteurs. Le président de la marque japonaise avertit qu’il se pourrait fortement qu’il y ait des ruptures de stock l'année prochaine. « Cela va dépendre de la demande, mais je crains que nous ne soyons pas en mesure de fabriquer autant de consoles que nous le voudrions. » confie Shuntaro Furukawa.

Une table constituée de 15 Game Boy Color qui n’amuse pas les fans

Logan Paul vient à nouveau de secouer le web avec une vidéo dans laquelle on voit le célèbre Youtubeur plonger 15 Game Boy Color dans de la résine époxy, afin de fabriquer une table unique sur le thème de Pokémon. Partagée sur TikTok et Twitter, la vidéo a rapidement dépassé les sept millions de vues mais n’a pas conquis tout le monde. De nombreux internautes ont en effet été choqués par ce « gâchis », ce « sacrilège », le Youtubeur rendant éternellement inutilisables ces consoles en parfait état.

Attention à ce faux torrent de Spider-Man 3

À peine sorti en salles, Spider-Man No Way Home a rapidement été rendu disponible en téléchargement illégal, mais ce n’est pas sans risque. En effet, ReasonLabs vient de repérer que l’un des fichiers se faisant passer pour le dernier Marvel est en réalité un dangereux malware créé pour miner de la cryptomonnaie une fois installé sur votre PC. Le virus est malheureusement capable d’échapper à la vigilance de Windows Defender. Prenez donc garde au torrent qui a spiderman_net_putidomoi.torrent.exe pour nom de fichier.

Pourquoi Windows Update propose-t-il de télécharger de vieilles mises à jour ?

Lorsque vous vous rendez dans les paramètres de Windows Update, vous pouvez constater que le dossier Mises à jour facultatives contient de nombreuses mises à jour de pilotes en attente d’installation. La majorité d’entre elles sont très anciennes et donc obsolètes. Il ne s’agit pourtant pas d’un bug, mais d’une solution de la part de Microsoft pour permettre aux différentes catégories de drivers de cohabiter dans Windows Update. Le géant de Redmond justifie ce stockage en expliquant « qu’il s'agit d'un utilitaire de support qui ne doit pas écraser d'autres pilotes. »

Une nouvelle attaque cible certains SSD Micron

Un nouveau type de malware indétectable par les antivirus vient d’être repéré par des chercheurs coréens experts en sécurité. L’attaque se niche dans les SSD de la marque Micron utilisant la technologie Flex Capacity. Le malware est injecté entre la zone de stockage du disque et celle de l'Over Provisioning, permettant ensuite aux pirates d’exploiter cet espace à sa guise, collecter des données et dissimuler des codes malveillants sans éveiller le moindre soupçon.

