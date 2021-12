Nintendo l’affirme, il sera difficile de trouver une Switch en 2022

Il sera vraisemblablement difficile de trouver une Switch en magasin en 2022. Le président de Nintendo prévient en effet que les ruptures de stocks pourraient être importants cette année. La cause est bien évidemment la pénurie de semi-conducteurs qui touche de plein fouet le monde du jeu vidéo.

La pénurie de semi-conducteurs ne semble jamais prendre fin et aujourd'hui, c’est Nintendo qui dit être touché. Le président de la marque japonaise a en effet prévenu : il sera difficile de se procurer une Switch en 2022, puisqu’il pourrait y avoir des ruptures de stocks.

Shuntaro Furukawa, le PDG de la firme de Kyoto, l’a affirmé dans un journal japonais. La sortie de la Switch OLED et les excellentes ventes de la deuxième moitié de 2021 va entraîner des conséquences sur la production et les stocks. Nintendo pourrait ne pas pouvoir assurer la demande pour 2022 :

« Cela va dépendre de la demande, mais je crains que nous ne soyons pas en mesure de fabriquer autant de consoles que nous le voudrions. »

Nintendo prévoit des ruptures de stock de la Switch

Nintendo va aussi être victime de la pénurie de semi-conducteurs. S’il a toujours été difficile de trouver une Switch OLED depuis sa sortie, la Switch classique n’a plus connu de problème d’approvisionnement depuis son lancement compliqué. Nintendo prévoyait de vendre plus de 25 millions de machines d’ici la fin de l’année fiscale en mars prochain, mais ce chiffre a finalement été ajusté à 24 millions. Une pénurie qui n’arrange ni les joueurs, ni le fabricant.

A lire aussi – Nintendo Switch OLED vs Switch Lite et classique : quelles différences ? Laquelle acheter ?

La pénurie de semi-conducteurs est mondiale et touche tous les secteurs. Le jeu vidéo est particulièrement impacté. Les nouvelles consoles de la concurrence, la PS5 et la Xbox Series X, le subissent de plein fouet. Même plus d’un an après leur sortie, il reste difficile de s’en procurer une, les stocks disparaissant en quelques minutes dès que les machines sont mises en vente sur un site marchand.

Pour rappel, Nintendo a sorti une nouvelle version de sa Switch il y a peu : la Switch OLED. Si elle propose un meilleur écran et quelques améliorations au niveau du design, elle embarque exactement les mêmes composant à l’intérieur. Ainsi donc, les pénuries touchent aussi bien ce nouveau modèle que l’ancien.