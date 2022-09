La Switch Pro refait parler d’elle, Deezer veut remplacer Shazam, c’est le récap

La Switch Pro est confirmée par un développeur Nvidia, les appels d'urgence par satellite sont susceptibles d'entrainer tout type de dérive, Deezer offre les mêmes possibilités que Shazam, c'est le récap.

Si vous avez manqué les actualités de la veille, pas d'inquiétude. Voici une petite sélection des faits ou des nouveautés les plus marquants. Au menu de notre récapitulatif quotidien : Deezer permet désormais de chantonner un morceau pour qu'il soit immédiatement reconnu. Nintendo travaille sur une Switch Pro, un développeur de Nvidia vient de vendre la mèche. Enfin, faut-il s'inquiéter des appels par satellite que proposent les iPhone 14 d'Apple et le Mate 50 Pro de Huawei ? On vous résume tout ça dans notre récapitulatif de la journée du 27 septembre 2022.

Deezer fait encore mieux que Shazam

Et si Shazam s'était trouvé un challenger en la personne de Deezer ? Le service de streaming musical vient en effet d'ajouter à sa panoplie d'outils une option des plus pertinentes, et qui manque encore à l'appel de Shazam. Si Deezer était déjà capable de reconnaître une chanson diffusée autour de l'utilisateur, l'application ne s'arrête pas en si bon chemin : il est désormais possible de fredonner une chanson pour que celle-ci soit automatiquement reconnue. De quoi faire de Deezer l'outil en matière d'application musicale ?

Les appels par satellite, fausse bonne idée ?

Si Apple et Huawei ont récemment introduit la possibilité de passer des appels d'urgence par satellite dans leurs smartphones, les experts commencent à s'inquiéter des dérives que cela pourrait occasionner. Selon eux, les utilisateurs pourraient se reposer un peu trop sur ce système. Ils oublieraient ainsi les précautions qui s'imposent avant d'entamer une activité en plein air, activité susceptible de les mettre en danger. En outre, certains pourraient aussi abuser de ce type de service, sans en avoir réellement besoin.

La Nintendo Switch Pro est bien en préparation

Si Nintendo n'a toujours pas confirmé une potentielle version “Pro” de la Switch, il se pourrait bien que la console pointe prochainement le bout de son nez. Le fabricant Nvidia travaille en effet sur une puce plus puissante pour une future console Nintendo, la Tegra239. Nantie de ce CPU 8 coeurs, cette Switch Pro en mode portable serait aussi performante qu'une PS4 ou une Xbox One. Et une fois reliée à un dock, elle devrait afficher des jeux 4K et prendrait en charge la technologie DLSS.

