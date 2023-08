Windows 11 : Microsoft Teams ne sera plus installé par défaut, Slack crie victoire

Sans attendre la fin de l’enquête de la Commission européenne en cours, Microsoft annonce que désormais, sa suite 365 ne contiendra plus par défaut Microsoft Teams. Le service de messagerie sera proposé à part en Europe.

Visiblement, Microsoft veut plaire à l’Europe. À tel point que l’entreprise prend des initiatives préventives, sans attendre qu’on lui en donne l’ordre. En cause : les accusations de monopole dont elle a fait l’objet dernièrement. Souvenez-vous, c’était en juillet 2020. La pandémie bat son plein et la société Slack, à l’origine de la messagerie éponyme, dépose une plainte auprès de la Commission européenne. Slack reproche à Microsoft d’imposer Microsoft Teams dans sa suite Office 365. L’Europe ouvre une enquête en juillet 2023.

Alors qu’elle est toujours en cours, Microsoft annonce aujourd’hui retirer sa messagerie Teams d’Office 365 et Microsoft 365 dans les pays de l’Union Européenne. Précisément : “Ces changements impacteront […] les clients professionnels de l’Espace économique européen et de la Suisse”. La décision du géant de Redmond a une répercussion très concrète puisqu’elle va faire baisser le prix de l’abonnement à sa suite bureautique : moins 2 € par mois ou moins 24 € par an sans Teams. La messagerie instantanée sera disponible à part pour 5 € par mois ou 60 € par an.

Microsoft Teams sera retiré d’Office et Microsoft 365 à partir du 1er octobre 2023 en Europe

Les entreprises qui ont déjà un abonnement, avec Microsoft Teams donc, pourront choisir de conserver leur offre ou de basculer vers une autre sans la messagerie. Globalement, toutes les formules proposeront une version avec ou sans Teams et les tarifs seront ajustés en conséquence. Les changements prendront effet à partir du 1er octobre 2023. Impossible de savoir pour le moment si cela suffira à apaiser la Commission européenne.

Rappelons également qu’une autre enquête pourrait être ouverte, plus globale celle-ci. En 2021, Nextcloud GmbH, avec une coalition d’éditeurs de logiciels et d’organisations open source, déposent plainte contre Microsoft auprès de la Commission pour l’intégration illégale de tous les services de Microsoft 365 (Teams, OneDrive…). Il est possible que cela pousse de nouveau la firme à prendre les devants avant d’être de nouveau inquiétée.