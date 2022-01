La smartwach de Meta (Facebook) aurait 3 capteurs photo et un écran rotatif détachable

Meta (Facebook) a déposé un nouveau brevet pour son projet de smartwatch. Celui-ci dévoile une montre dont l’écran est détachable et rotatif. Ce module comprend un module photo. Tourner l’écran permet de changer de capteur photo. Deux modèles seraient envisagés : l’une avec un écran rond et l’autre avec un écran rectangulaire.

Depuis un an, les rumeurs et les fuites évoquent une montre connectée en développement chez Meta (Facebook). Nous avons évoqué le sujet à plusieurs reprises dans nos colonnes. Une première fois en février 2021. Il était alors question d’une smartwatch sous Android (mais pas sous Wear OS) optimisée pour les services du groupe (Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp). Une sortie en 2022 était déjà évoquée.

En juin, nous rapportions que la montre pourrait embarquer deux caméras. Une première pour les appels vidéo et une seconde, détachable, pour prendre des photos et des vidéos comme avec une GoPro. Enfin, en octobre dernier, au lendemain du changement de nom du groupe Facebook en Meta, Bloomberg annonçait que la firme américaine s’inspirerait de l’Apple Watch pour concevoir le boitier de sa montre.

Meta imagine une montre avec plus objectifs photo dont l'écran est détachable et rotatif

Cette semaine, nous apprenons que le projet de smartwatch de Meta pourrait être bien plus innovant ergonomiquement. Un brevet a été déposé le 24 juin 2021 par la firme auprès de l’organisme mondial de gestion de la propriété intellectuelle, WIPO. Ce dernier a validé et publié le brevet le 13 janvier 2022. Un document d’une petite cinquantaine de pages qui dévoile une montre dont l’écran est détachable. Dans le descriptif, nous pouvons lire que « l’invention concerne un dispositif portable comprenant une sangle, une base (…), un affichage relié amovible (…), ainsi qu’une caméra intégrée à l’intérieur de l’affichage ».

Le plus étonnant dans ce concept, c’est évidemment l’écran détachable qui peut « tourner autour du périmètre de la base afin de régler l’orientation de la caméra ». Si le premier dessin (en tête de cet article) dévoile un modèle rectangulaire type Apple Watch avec une seule caméra, le deuxième dessin présente un autre modèle, avec un écran circulaire comme une Galaxy Watch, semble également être envisagé avec deux, voire trois objectifs photo. En tournant l’écran, l’utilisateur peut changer l’objectif qui se trouve devant le capteur et changer ainsi l'angle de vue ou l'usage.

La montre de Meta serait toujours calée pour un lancement en 2022. Reste à savoir ce que la firme va conserver de ses brevets pour cette première génération et ce qu’elle réservera pour la suivante.

Source : WIPO