Facebook va lancer une smartwatch avec 2 caméras en 2022

Facebook travaille activement sur sa première montre connectée. D'après les nouvelles informations apparues sur la toile, cette smartwatch serait équipée de deux caméras afin de passer des appels vidéo ou partager des photos sur Instagram. Dotée d'une connexion cellulaire, la montre de Facebook embarquerait aussi un moniteur cardiaque. Elle ne devrait pas sortir avant l'été 2022.

Après les casques de réalité virtuelle Oculus et les enceintes connectées Portal, Facebook continue son incursion dans le domaine du hardware. D'après une fuite apparue en février dernier, le réseau social ambitionne de s'attaquer à l'Apple Watch, le leader incontesté du marché, avec sa propre montre connectée.

Citant des sources proches du projet, nos confrères de The Verge assurent que Facebook prévoit de commercialiser sa première smartwatch dans le courant de l'été 2022. Comme la plupart des montres du marché, l'accessoire serait équipé d'un moniteur cardiaque et de nombreuses fonctionnalités de suivi sportif. En miroir des Apple Watch, elle proposerait une connexion cellulaire permettant de se passer du smartphone.

Facebook inclurait une caméra détachable à sa montre connectée

Plus étonnant, la montre connectée de Facebook serait dotée de deux caméras. La première caméra, située sur la face avant à proximité de l'écran tactile, devrait permettre de passer des appels vidéo en s'appuyant sur les services du groupe Facebook, dont Messenger ou WhatsApp.

Sur la face arrière, Facebook inclurait une caméra autofocus 1080p qui peut être détachée du cadre en acier inoxydable de la montre. Ce capteur amovible permettra de filmer des séquences et de prendre des photos pour les partager en ligne sur Instagram ou Facebook. Sans surprise, les réseaux sociaux seront omniprésents. Facebook souhaiterait que cette caméra détachable puisse être attachée à un sac à dos ou à d'autres objets du quotidien, un peu à la manière d'une GoPro.

Enfin, The Verge assure que la montre de Facebook sera déclinée dans les coloris blanc, noir et or. Le prix serait fixé autour des 400 dollars. Dans un premier temps, les ambitions du réseau social concernant les ventes s'annoncent contenues. Facebook n'espère pas rivaliser avec Apple, et les 34 millions d'Apple Watch vendues chaque année, dès la première génération. On vous en dit plus dès que possible sur le projet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Verge