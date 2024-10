La sécurité numérique pour toute la famille : Protégez vos proches en ligne

Entre navigation, réseaux sociaux et jeux en ligne, la vie numérique des familles d’aujourd’hui est de plus en plus dense. Mais comment s'assurer que chacun profite du web en toute sécurité ? Découvrez comment protéger efficacement vos proches contre les menaces en ligne, tout en gérant facilement vos appareils connectés.

En 2023, la cybersécurité est plus que jamais un enjeu crucial pour les familles. En France, d’après une enquête OpinionWay menée pour le Safer Internet Day (Journée de l’Internet plus sûr), 96 % des enfants utilisent au moins un appareil numérique, passant en moyenne plus d'une heure par jour devant un écran pendant la semaine, et plus de deux heures les week-ends. En parallèle, seulement 12 % des parents se déclarent sereins quant à la sécurité numérique de leurs enfants, et 57 % d'entre eux comptent sur des dispositifs de sécurité pour protéger leurs enfants en ligne​.

Cette exposition accrue aux écrans s'accompagne de risques majeurs : phishing, piratage de comptes, et rançongiciels figurent parmi les principales menaces enregistrées en 2023 en France. Le piratage de compte, par exemple, a augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente​. Les parents, souvent inquiets, sont confrontés à un dilemme : comment permettre à leurs enfants et leurs proches de profiter des avantages du numérique tout en les protégeant des dangers qu'il engendre ?

Bitdefender Family Pack : Une solution complète pour protéger votre famille

Le Bitdefender Family Pack se positionne comme une solution complète pour protéger l'ensemble de votre famille, tout en assurant une gestion facile et centralisée. Grâce à cette offre, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, en sachant que chaque appareil familial est sécurisé, qu'il s'agisse d'un PC sous Windows, d'un Mac, ou même d'un smartphone Android ou iOS.

La force du Bitdefender Family Pack ? Il propose de protéger jusqu'à 15 appareils et est ainsi parfait pour les foyers modernes où chaque membre utilise plusieurs dispositifs connectés. Mais ce n'est pas tout, il se démarque aussi par son contrôle parental. Grâce à cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de définir des filtres pour bloquer les contenus inappropriés et de gérer le temps d'écran des plus jeunes. De cette manière, vos enfants naviguent en ligne dans un environnement sain et sécurisé.

Le pack va plus loin en intégrant un VPN sécurisé, permettant de protéger jusqu'à 200 Mo de données par jour, idéal pour les connexions à des réseaux Wi-Fi publics souvent vulnérables. En complément, vous bénéficiez d'une protection contre les ransomwares, les piratages et autres menaces sophistiquées qui deviennent de plus en plus courantes aujourd'hui. Avec Bitdefender, vos données personnelles, vos finances et vos informations privées restent hors d'atteinte des cybercriminels.

Autre avantage souvent sous-estimés : la simplicité de gestion. Via l’interface Bitdefender Central, vous contrôlez et gérez tous vos appareils à distance. Vous pouvez ajuster les paramètres de sécurité, surveiller les menaces détectées et même localiser ou bloquer un appareil en cas de vol ou de perte.

Tout savoir sur le Bitdefender Family Pack

Des tarifs adaptés à vos besoins

Si l’offre fait envie, les familles n’ont souvent pas un gros budget à dédier à leur sécurité en ligne. Mais bonne nouvelle : Bitdefender propose des offres abordables. Le Bitdefender Family Pack est ainsi disponible pour :

59,99€ pour un an (au lieu de 89,99 €), une solution abordable pour une protection immédiate.

109,99€ pour deux ans, un excellent rapport qualité-prix pour une tranquillité durable.

159,99€ pour trois ans, vous garantissant une couverture continue à long terme.

Ces abonnements permettent de protéger tous les membres de votre famille avec une solution facile à installer et à utiliser. Que vous ayez des enfants à protéger ou simplement envie d'une sécurité renforcée pour vos données personnelles, le Bitdefender Family Pack vous offre l'équilibre parfait entre protection, simplicité et tranquillité d'esprit.

Profiter du Bitdefender Family Pack

Finalement, la cybersécurité familiale ne se résume pas seulement à installer un logiciel de protection, mais à instaurer une véritable culture numérique responsable. En adoptant des outils comme le Bitdefender Family Pack, vous ne faites pas qu'ajouter une couche de sécurité, vous créez un environnement où chacun peut évoluer en ligne de manière sereine. C’est un acte de bienveillance numérique : un geste qui protège, éduque et responsabilise. Dans un monde toujours plus connecté, il est essentiel que la protection ne soit plus perçue comme une contrainte, mais comme un élément clé d’un quotidien digital apaisé.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.