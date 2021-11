Samsung reporterait la Galaxy Tab S8 pour laisser le champ libre aux Galaxy S22

La Galaxy Tab S8 pourrait prendre du retard et ne pas être annoncée en janvier prochain. En effet, une épidémie de COVID chez les employés de Samsung ralentirait son développement. La sortie du smartphone Galaxy S22 ne serait pour sa part pas menacée.

Le COVID sera-t-il responsable du report de la tablette Galaxy Tab S8 ? Alors que tous les indices pointent vers une présentation en janvier, en même temps que le Galaxy S22, la pandémie viendrait enrayer cette machine bien huilée.

Super Roader, un Youtubeur qui est aussi un aussi employé de Samsung, a affirmé à LetsGoDigital qu’une épidémie de COVID retarderait le développement de la tablette. Celle-ci serait toujours prévue pour 2022, mais ne serait pas annoncée en janvier. Cela ne concerne que ce produit, puisque la sortie du Galaxy S22 ne serait pas menacée.

La Galaxy Tab S8 retardée par une épidémie dans les locaux de Samsung

Le fait est que onze employés de l’immeuble R5 de Samsung, situé à Suwon (Corée du Sud) auraient été testés positifs au COVID. C’est dans ce centre de R&D que sont conçus les futurs terminaux de la marque. Samsung aurait pris des mesures sanitaires strictes pour contrer l’épidémie, en instaurant le télétravail pour 70% des employés de la tour. Cela signifie que seulement 30% peuvent venir afin de travailler et avoir accès à leurs outils de développement.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy Tab S7 FE : trop de compromis pour convaincre

De ce fait, Samsung donnerait la priorité au développement des Galaxy S22. Une décision plus que logique, puisque ce sont bien les smartphones qui se vendent le plus. Comme le rappelle GizChina, ce sont 75 millions de smartphones Samsung qui ont été écoulés rien que le premier trimestre 2021, contre seulement 8 millions de tablettes. La Tab S8 devrait donc manquer le rendez-vous de janvier, mais sortirait bien en 2022. Cette gamme n’est peut-être pas la plus attendue (les tablettes sont un peu passées de mode), mais Samsung continue à miser sur ce marché de niche.

Il faudra donc attendre un peu avant de poser nos mains sur ce futur produit. Mais le constructeur peut toujours compter sur ses Tab S7 et S7+, toujours excellentes à ce jour, ainsi que sur la version Tab S7 FE, sortie il y a quelques mois et qui propose le même format pour moins cher.

Source : LetsGoDigital