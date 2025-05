La RTX 5060 sera-t-elle disponible au prix annoncé par Nvidia ?

La RTX 5060 sera disponible dans quelques jours, mais de quelle manière ? On peut déjà craindre un manque de stocks et des prix plus élevés que le tarif annoncé par Nvidia.

Au début du mois de mai, Nvidia officialisait sa RTX 5060, une carte graphique d'entrée de gamme permettant d'offrir les technologies de la génération Blackwell aux joueurs disposant d'un budget limité. Le fabricant a annoncé un prix de 299 dollars US aux États-Unis, mais le tarif n'est pas encore connu pour la France. Si la même stratégie est appliquée que pour les RTX 5060 Ti, il faut s'attendre à une poignée d'euros en plus pour obtenir le prix qui sera pratiqué chez nous, qui devrait donc tourner autour des 319 euros.

La grande question est maintenant de savoir s'il y aura effectivement des RTX 5060 disponibles au prix conseillé communiqué par Nvidia. Pour les autres modèles de la famille des RTX 50, ce ne fut pas vraiment le cas, même si la situation s'est un peu arrangée avec le temps. Agacés par les critiques autour du prix de ses cartes graphiques vendus par les revendeurs et les constructeurs tiers (les Founder's Edition sont quasiment introuvables), les Verts auraient tapé du poing sur la table et demandé à ses partenaires de commercialiser au moins une référence par modèle au tarif annoncé par l'entreprise.

Stock, prix, quel lancement pour la RTX 5060 ?

Le problème est que cette directive peut être contournée assez facilement par les marques qui conçoivent des cartes graphiques personnalisées, en proposant une carte graphique RTX 5060 de base au prix voulu par Nvidia, mais en stock très limité, puis plusieurs autres options plus coûteuses sous couvert de l'ajout d'un ventilateur supplémentaire, ou d'un léger overclocking permettant de gagner quelques MHz sur la fréquence d'horloge.

La RTX 5060 sort le 19 mai 2025 et a commencé à être listée chez plusieurs commerçants en ligne à travers le monde, et dans la plupart des cas, les prix sont supérieurs à ceux espérés. Chez Best Buy par exemple, une RTX 5060 de base provenant de chez Asus est affichée à 339,99 dollars US. Pour les modèles OC (un peu plus performantes grâce à l'overclocking), on monte à 379,99 dollars US, voire à 409,99 dollars US pour le modèle TUF Gaming. Serons-nous plus heureux en France ? Rien n'est moins sûr, réponse dans quelques jours.