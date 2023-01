La RTX 4070 Ti se vend mieux que les deux RX 7000 réunies, loin devant les autres RTX 4000

La RTX 4070 Ti trône fièrement en tête des ventes de carte graphique pour la troisième semaine de janvier. Sa popularité est indéniable tant elle surpasse celle de ses voisines de gamme. AMD, de son côté, peine à faire face : ses scores de ventes cumulés pour ses deux RX 7000 ne parviennent pas à égaler le fleuron de Nvidia.

Si les GeForce RTX 4080 et 4090 ont introduit la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia sur le marché, c’est visiblement la RTX 4070 Ti qui l’a amené entre les mains du grand public. Les chiffres de vente pour la troisième semaine de janvier sont particulièrement éloquent. À quelques jours du lancement du GPU, le constructeur en a ainsi écoulé 545 unités, ce qui en fait la carte graphique la plus vendue sur cette période.

Des résultats d’autant plus impressionnants lorsqu’ils sont mis en perspective avec les autres modèles du moment. En effet, la seconde carte la plus populaire est (plus ou moins) étonnamment la RTX 3060, avec 485 unités écoulées, qui bénéficie d’un prix bien plus abordable que ses consœurs. La troisième place est quant à elle occupée par AMD avec sa Radeon RX 6700 XT, là encore une carte d’ancienne génération.

La RTX 4070 Ti est de loin la carte graphique la plus populaire du moment

Mais alors, où sont les autres RTX 4000 ? Pour les trouver, il faut descendre un peu plus bas dans le classement. La RTX 4090 est en effet huitième avec 210 unités vendues, tandis que la RTX 4080 est onzième avec 190 unités vendues. Comme quoi, proposer des prix moins chers attirera toujours plus la clientèle que des performances astronomiques.

Quant à AMD, bien que la firme parvient à positionner sa dernière génération dans le top 10, celle-ci est également loin d’égaler la popularité de la RTX 4070 Ti. En effet, les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT se sont vendues respectivement à 300 et 200 exemplaires, soit toujours moins que le fleuron de Nvidia à elles deux. Bien entendu, la RTX 4070 Ti bénéficie de sa sortie récente, et il convient d’attendre comment ses ventes évolueront dans le temps avant de la sacrer reine des cartes graphiques.