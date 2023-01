RTX 4060 Ti : elle sera aussi puissante et un peu plus efficace qu’une RTX 3070, mais plus chère

La RTX 4060 Ti aurait des performances équivalentes à une RTX 3070, le GPU de Nvidia sorti en 2020. Elle est certes plus efficace au niveau énergétique, mais cela sera-t-il suffisant pour convaincre les acheteurs de payer plus ?

Les informations concernant la GeForce RTX 4060 Ti continuent de nous parvenir au compte-gouttes. Le leaker @kopite7kimi a récemment publié une partie de la fiche technique du futur GPU Nvidia. Cette fuite nous apprenait que la nouvelle carte graphique aurait des performances équivalentes à celles offertes par la RTX 3070, sortie en octobre 2020.

On sait depuis le mois dernier que la RTX 4060 Ti embarquera un GPU AD106-350-A1 avec 4352 cœurs CUDA et 8 Go de VRAM GDDR6. Elle disposera de bien plus de mémoire cache L2 (32 Mo) que la RTX 3060 Ti, avec laquelle on serait tenté de la comparer. Cela dit, on le voit, la distinction entre les cartes graphiques de Nvidia est toujours plus opaque. En effet, si elle ne remplace pas la RTX 3060, mais la RTX 3070, la GeForce RTX 4060 Ti sera-t-elle une carte graphique d’entrée ou de milieu de gamme ? Si l’on ajoute à cela que Nvidia a sorti au dernier trimestre 2022 de nouvelles références pour sa gamme RTX 30XX, on comprend que la segmentation de produits opérée par l’équipe verte à de quoi laisser dubitatif. Elle pourrait même lui jouer un vilain tour.

La RTX 4060 Ti a des performances équivalentes à la RTX 3070, cela rend cette dernière d'autant plus intéressante

La GeForce RTX 4070 Ti se veut une carte graphique puissante à prix raisonnable. Elle est vendue aux environs de 1000 €. La RTX 4060 Ti se veut une carte graphique raisonnablement puissante et abordable. Si on ne sait pas encore à quel prix Nvidia compte la vendre, on sait maintenant qu’une GeForce RTX 3070, aux performances équivalentes, est proposée à 519 €, dans sa version Founders Edition.

Les gamers en recherche d’un nouveau GPU évalueront probablement la consommation et l’efficacité électrique de l’une ou l’autre des cartes, mais à performances égales, le critère décisif sera probablement le prix. Nvidia a donc tout intérêt à bien définir son offre tarifaire, au risque de mettre la RTX 3070 et la RTX 4060 Ti en concurrence.

Source : WccfTech