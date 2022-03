La RTX 3090 Ti déjà listée à plus de 3000 euros chez un revendeur avant sa sortie

La RTX 3090 Ti, dont la sortie serait prévue pour la fin du mois, pourrait être plus chère que prévu. L'utilisateur de Twitter @momomo_us a repéré quelques annonces de vente au détail de la RTX 3090 Ti à plus de 3000 euros chacune.

Plusieurs mois après l’annonce de la RTX 3090 Ti par Nvidia, les gamers attendent toujours avec impatience l’arrivée de la nouvelle carte graphique haut de gamme. Après un report de son lancement à cause de problèmes de production et à quelques jours de sa sortie probable, qui serait prévue pour le 29 avril prochain, le GPU a de nouveau fait son apparition sur le site d’un revendeur, cette fois-ci au Canada.

Deux modèles ont été listés. Les cartes en question sont les ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming et RTX 3090 Ti STRIX LC. Le site canadien Candian Retailer affiche les deux références au prix de 4649.19 CAD (3335 €) et 5239.93 CAD (3760 €), respectivement. Elles sont donc significativement plus onéreuses que les RTX 3090 classiques, que l’on peut trouver aujourd’hui entre 2000 et un peu plus de 2500 euros.

Les RTX 3090 Ti s’annoncent hors de prix

Sans surprise, la RTX 3090 Ti sera la carte graphique grand public la plus chère de cette génération. On ne sait pour l’instant pas exactement à combien les distributeurs pourraient la vendre en France, mais ces prix supérieurs à 3000 euros seraient cohérents avec les prix actuels des autres modèles. @momomo_US avait d’ailleurs par le passé déjà révélé le prix des cartes de PALIT en Turquie, et celles-ci étaient également proposées à un tel tarif.

Nous avions pu voir la semaine dernière que le prix des cartes graphiques RTX et RX de AMD était en chute libre sur eBay, ce qui laisse un bon espoir de voir certains distributeurs proposer certaines références de RTX 3090 Ti à moins de 3000 euros d’ici les prochains mois, à mesure que nous sortirons de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Contrairement aux autres cartes, Nvidia pourrait d’ailleurs ne pas annoncer de prix de vente conseillé et laisser les gamers juger de la somme qu’ils sont prêts à dépenser pour s’offrir le monstre de puissance.

Les gamers qui souhaitent se procurer la meilleure carte de 2022 devront attendre la fin de l’année et l’arrivée de la RTX 4090 de la génération Ada Lovelace, puisque celle-ci s’annonce deux fois plus puissante qu’une RTX 3090 Ti.