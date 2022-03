La RTX 3080 voit son prix chuter de 35%, les cartes graphiques seront-elles bientôt abordables ?

En Australie, le prix de la RTX 3080 a baissé de 35 % en seulement une nuit, passant de 2299 AUD à 1499 AUD. Cette chute fait suite à plusieurs semaines consécutives de baisse des tarifs pour de multiples modèles de cartes graphiques. Il n’est donc pas impossible que le phénomène se répercute en France dans les jours à venir.

C’est désormais chaque semaine que l’actualité des cartes graphiques redonne le sourire. En effet, c’est la première fois depuis un an et demi que la baisse des prix est aussi durable que conséquente. Depuis janvier 2021, on n’arrête plus les bonnes nouvelles. En seulement 3 mois, les cartes graphiques ont ainsi vu baisser leur prix de 25 % sur eBay. De ce fait, les prix n’ont même jamais été aussi bas depuis plus d’un an.

En revanche, nous n’avions pas encore vu une chute aussi vertigineuse que celle de la RTX 3080 en Australie. La semaine dernière, la ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC est passée de 2299 à 1499 dollars australiens, soit une baisse de 35 %. Après conversion, cela fait donc une baisse de 1541 euros à 1005 euros. Autant que l’on espère désormais que cette remise ait lieu également en France.

Bientôt une baisse conséquente du prix de la RTX 3080 en France ?

À ce jour, les modèles non OC des RTX 3080 s’affichent en moyenne à 1089 euros. Autrement dit, nos prix sont légèrement inférieurs à ceux pratiqués en Australie. Pour autant, cela ne veut pas dire que les joueurs n’auront pas droit à cette ristourne de taille dans les prochains jours. Au vu de la situation actuelle plutôt prometteuse, nous avons toutes les raisons de penser que les semaines à venir nous réservent de belles surprises.

Rappelons toutefois que le prix conseillé par Nvidia pour la GeForce RTX 3080 est de 759,90 euros. On est donc encore loin d’avoir atteint l’objectif principal, c’est-à-dire un alignement du marché avec les MSRP. Mais, doucement mais sûrement, on semble s’y diriger tranquillement. D’autant que d’après les relevés de 3DCenter, la RTX 3090 est désormais à son prix le plus bas depuis août 2021, tout en continuant de baisser.