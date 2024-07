Ces 5 nouveautés vont métamorphoser le Play Store, vous n’allez plus le reconnaître !

Google a introduit cinq nouvelles fonctionnalités sur le Play Store, visant à rendre la plateforme plus interactive et immersive. Ces mises à jour innovantes transforment ce dernier en bien plus qu'un simple magasin d'applications, offrant une navigation enrichie et des contenus personnalisés.

Récemment, Google a mis l'accent sur la sécurité et la qualité des applications sur le Play Store, en supprimant les apps de mauvaise qualité et en imposant des règles strictes pour la gestion des données personnelles. Ces mesures visent à protéger les utilisateurs et à garantir plus de sûreté et plus de fiabilité. Dans ce cadre d'amélioration, l’entreprise a annoncé de nouvelles mises à jour pour en faire une plateforme plus interactive et engageante qui va bien au-delà de la simple recherche d'applications.

Parmi les 5 nouveautés, le Play Store proposera des espaces dédiés à certaines catégories d'applications, comme les comics et les mangas. Elles permettront aux utilisateurs de découvrir et d'explorer ces contenus de manière plus immersive. De plus, Google introduira des filtres de recherche affinés pour aider les personnes à trouver des applications et des jeux en fonction de critères spécifiques, similaires à ce que proposent des plateformes comme Steam. Cette approche vise à personnaliser cette bibliothèque d’applications en fonction de ses centres d'intérêt.

Google Play Games permettra de jouer à plusieurs titres simultanément sur PC

Le Play Store intègrera également des fonctionnalités de personnalisation avancées, telles que les Collections. Celles-ci organisent automatiquement les contenus pertinents issus des applications déjà installées. Cela permetra aux utilisateurs de retrouver facilement leurs émissions préférées, leurs albums de musique ou leurs articles à acheter, le tout depuis un seul endroit. Google met aussi en place des options pour que les utilisateurs puissent contrôler quelles données sont utilisées pour personnaliser leur utilisation du magasin d’applications.

En parallèle, Google continue de développer Google Play Games afin de permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux sur différents appareils. Cela inclut désormais la possibilité de jouer à plusieurs jeux simultanément sur PC. Les membres du programme de fidélité Google Play Points bénéficient également de nouveaux avantages et récompenses exclusives pour renforcer l'engagement des utilisateurs envers la plateforme. Ces innovations, qui sont déployées progressivement dans certains pays et devraient être disponibles mondialement d'ici la fin de l'année.