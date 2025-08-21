La recharge rapide ne détruit pas ces batteries, elle les rend plus fortes

La recharge rapide est souvent accusée de réduire la durée de vie des batteries. Pourtant, une nouvelle découverte remet en cause cette idée reçue. Des chercheurs ont observé un effet totalement inattendu avec une technologie bien différente du lithium.

Depuis des années, la question du stockage d’énergie reste centrale. Les appareils électroniques, les voitures électriques et même les réseaux électriques dépendent de batteries fiables et durables. Mais une limite revient toujours : plus la recharge est rapide, plus la batterie s’abîme. Ce constat a longtemps freiné l’innovation, malgré les besoins croissants d’une énergie stockée plus efficacement.

Des chercheurs de l’institut Georgia Tech ont pourtant mis en évidence un phénomène surprenant avec les batteries zinc-ion. Contrairement aux batteries lithium-ion, celles-ci ne se dégradent pas lorsqu’elles sont rechargées rapidement. Leur comportement va même dans le sens inverse, car la recharge rapide améliore leurs performances et leur solidité.

La recharge rapide renforce la structure interne des batteries zinc-ion

Dans les batteries zinc-ion, le problème majeur venait des dendrites. Ces excroissances métalliques, semblables à de petites aiguilles, pouvaient provoquer des courts-circuits dangereux. Mais l’équipe de chercheurs dirigée par Hailong Chen a montré que ce risque disparaissait grâce à la recharge rapide. Au lieu de former des pointes instables, le zinc s’assemble en couches régulières et solides. Cette organisation rend donc la batterie plus sûre et augmente drastiquement sa durée de vie.

Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives. Le zinc est un métal abondant, moins coûteux et plus facile à obtenir que le lithium. Les batteries zinc-ion pourraient donc alimenter des systèmes essentiels comme dans les hôpitaux, les habitations équipées de panneaux solaires ou encore les réseaux électriques.

Pour le moment, elles ne peuvent pas encore rivaliser avec les batteries lithium-ion dans les voitures électriques ou les téléphones, où la densité énergétique et la recharge ultra-rapide dominent déjà, comme l’a montré récemment BYD avec sa borne 1000 kW. Il reste néanmoins des défis techniques, notamment sur la partie cathode, avant une mise sur le marché estimée à environ cinq ans. Cette découverte pourrait transformer le stockage d’énergie à grande échelle en offrant une alternative durable et abordable.