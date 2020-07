Mindshunter Zphyr : voici la première souris avec un ventilateur intégré

Mindshunter a dévoilé sa nouvelle souris nommée Zephyr. Il s’agit ici d’un mulot dédié aux gamers et est donc taillé pour le jeu. Cependant, il embarque une nouveauté intéressante : un ventilateur intégré. Une première sur le marché.

Après cinq heures d’affilées sur World of Warcraft ou Call of Duty Warzone, il se peut que votre main soit un peu moite. Certains constructeurs essayent de contourner le problème en proposant des coques alvéolées, par exemple. Mindshunter veut aller encore plus loin avec sa souris Zephyr, puisqu’elle est équipée d’un petit ventilateur intégré.

Comme vous pouvez le voir, la coque de la Zephyr est également alvéolée. A l’intérieur, un ventilateur incliné permet de garder votre peau au frais. Le constructeur promet un produit très silencieux afin de ne pas vous gêner dans votre partie.

Une innovation intéressante sur le papier. C’est la première société à miser sur ce genre de concept. Il reste à savoir comment cela se traduit en pratique. Le souffle d’air est-il gênant ? Le ventilateur est-il vraiment silencieux ? En tout cas, quatre modes sont disponibles : 4000 tours par minutes, 7000 tours, 10 000 tours et ventilateur arrêté.

Des petites loupiotes pour faire [email protected]

Pour le reste, nous avons le droit à du grand classique : deux boutons sur le côté, un bouton supplémentaire sur le dessus, des RGB et un capteur Pixart 3389 pouvant aller de 100 jusqu’à 16 000 dpi. Notons également que la souris est équipée d’un câble tressé et ses lumières sont customisables.

Mindshunter promet une durée de vie allant jusqu’à 50 millions de clics. Le produit est disponible plusieurs couleurs : noir, blanc et rose. Ilest d’ores et déjà disponible sur le site officiel du constructeur pour un prix de 160 dollars. Pour son lancement, la souris est vendue à moins de 50%, soit à 79 dollars.

Nous ne saurons trop vous conseiller d’attendre les premiers tests. Il se pourrait bien qu’en pratique, l’idée ne soit pas si bonne que ça. La Zephyr reste un produit à suivre de très près et pourrait bien devenir la première d’une longue série… si son concept fait ses preuves.

Et vous, seriez-vous intéressés par cette souris ? Dites-le-nous dans les commentaires !