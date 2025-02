La PS5 crache ses tripes avec ce nouveau jeu aux graphismes fous, découvrez la bande annonce de Tides of Annihilation

La PlayStation 5 repousse ses limites graphiques avec Tides of Annihilation, un nouveau jeu d'action spectaculaire dévoilé lors du dernier State of Play de Sony.

Tides of Annihilation est le nouveau titre phare développé par le studio chinois Eclipse Glow Games. Ce jeu pour le moins ambitieux mêle le Londres moderne à la légende arthurienne dans un cocktail visuel saisissant, comme on en a rarement vu sur cette génération de consoles.

Le joueur incarne Gwendolyn, dernière survivante de l'humanité, dans un Londres dévasté par une invasion surnaturelle. L'héroïne peut invoquer les spectres des Chevaliers de la Table Ronde pour combattre des ennemis colossaux, dont d'imposants chevaliers et des créatures monstrueuses. Le système de combat promet d'être dynamique et varié, s'inspirant de classiques du genre comme Devil May Cry.

Un projet ambitieux pour un nouveau studio

L'univers du jeu fusionne habilement l'esthétique fantasy d'Elden Ring avec le cadre urbain contemporain de la capitale britannique. Les développeurs annoncent que les joueurs pourront explorer des lieux emblématiques de Londres, comme le Tower Bridge aperçu dans la bande-annonce, mais transfigurés par l'invasion qui a frappé la ville.

Tides of Annihilation est le premier projet d'Eclipse Glow Games, un studio basé à Chengdu comptant une centaine d'employés. L'équipe réunit des talents ayant travaillé sur des franchises renommées telles que Yakuza, Persona, Assassin's Creed et Prince of Persia. Kun Fu, producteur principal du jeu, exprime sa fierté de présenter Tides of Annihilation lors du State of Play, et annonce l'ambition du studio de « repousser les limites du genre ».

Le jeu s'inscrit dans la lignée d'autres titres d'action développés en Asie comme Lost Soul Aside ou Stellar Blade, tout en se démarquant par son cadre unique. Les développeurs promettent une expérience solo narrative intense, ponctuée de combats épiques contre des boss gigantesques. Le système de combat permettra d'expérimenter différents styles en utilisant plus de 10 Chevaliers Spectraux aux pouvoirs variés.

Bien que la date de sortie reste à confirmer, Tides of Annihilation est prévu sur PS5, PS5 Pro, Xbox Series X/S et PC (Epic et Steam). Avec ses graphismes époustouflants et son concept original, ce titre s'annonce comme l'une des sorties les plus attendues pour cette génération de consoles.