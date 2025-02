Elden Ring Nightreign : on a enfin le prix et la date de sortie du spin-off multijoueur

Bandai Namco vient de donner la date de sortie et le prix des différentes éditions d'Elden Ring Nightreign, le spin-off multijoueur du chef d'oeuvre de From Software.

En 2025, les joueurs en manque de feux de camps, de level design tortureux et de boss terrifiants vont pouvoir se rassasier. Comme vous le savez peut-être, From Software nous a réservé une surprise de taille lors de la dernière cérémonie des Game Awards en décembre dernier.

Alors que personne ne s'y attendait, le studio japonais dégaine une bande-annonce pour Elden Ring Nightreign, un tout nouveau spin-off de son dernier chef d'oeuvre. Et autant dire qu'avec cet épisode, les papas de Dark Souls ont bien l'intention de sortir des sentiers battus.

A lire également : Elden Ring dévoile son DLC et il s’annonce phénoménal : Shadow of the Erdtree

Pour cause, Nightreign se présentera comme une aventure hybride, centrée sur la coopération et la survie (avec un gros aspect roguelite). “En équipe de trois ou en solo, les joueurs doivent choisir l'un des huit Nocturnes, chacun doté de capacités différentes, pour survivre à un cycle de trois jours et trois nuits”, expliquent les développeurs.

Pour résumer la boucle de gameplay, les joueurs devront explorer la carte pour trouver de l'équipement (une zone totalement inédite de l'Entre-Terre) et vaincre des ennemis afin de devenir plus forts. A chaque fin de journée, un boss fera son apparition et il faudra unir ses forces pour le terrasser. La tension culminera lors de la 3e nuit, où les joueurs devront affronter un terrible Seigneur nocturne. Et pas d'inquiétude pour ceux tombés au combat, ils pourront récupérer des reliques pour améliorer leur personnage après chaque défaite.

Elden Ring Nightrein débarque le 30 mai sur consoles et PC

Vous l'aurez compris, From Software essaie donc d'apporter un vent de fraîcheur à la franchise Elden Ring avec ce spin-off plutôt original. Et bonne nouvelle, il ne faudra attendre trop longtemps avant de pouvoir mettre la main dessus. Comme vient de l'annoncer Bandai Namco, Elden Ring Nightrein est attendu ce 30 mai 2025 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Au passage, l'éditeur a détaillé le prix et le contenu des différentes versions du jeu. Les voici :

Standard Edition : 39,99 €

Deluxe Edition : 54,99 €

Edition Collector : 199,99 €

Concrètement, l'édition Deluxe comprendra le jeu complet, un code pour un DLC supplémentaire, un Artbook et la bande-son en format numérique. Concernant la Collector, elle inclura la version Deluxe, une statue de 25 cm de Wylder, un Steelbook, 8 cartes de Nocturnes, un artbook exclusif à couverture rigide et un code pour télécharger la bande originale.