La PS3 refait surface, Google Assistant s’emmêle les pinceaux, c’est le récap

La PS3 profite d'une mise à jour inattendue, Google Assistant fait la sourde oreille, qui du S23 Ultra ou de l'iPhone 14 Pro Max est le plus rapide, c'est le récapitulatif.

Alors que le MWC 2023 bat son plein et permet de découvrir les toutes dernières innovations en matière de téléphonie, d'autres actualités de la tech sont tout aussi notables. Ainsi, contre toute attente, la PS3 profite d'une nouvelle mise à jour de firmware, 17 ans après le lancement de la console. De son côté, Google Assistant donne des sueurs froides à ses utilisateurs, puisque le logiciel ne parvient plus à contrôler les objets connectés de la maison. Enfin, un Youtubeur a souhaité savoir qui de l'iPhone 14 Pro Max ou du Galaxy S23 est le plus rapide des smartphones. Allez, c'est parti pour le résumé des actualités les plus notables de la veille.

Google Assistant boude les appareils connectés de la maison

Depuis quelques jours, rien ne va plus avec Google Assistant. Le logiciel semble avoir de grosses difficultés à comprendre les commandes vocales des utilisateurs, commandes vocales qui permettent notamment de contrôler les objets connectés de la maison. Un problème lié sans doute à une récente mise à jour de l'assistant et qui touche les utilisateurs du monde entier.

En savoir plus : Google Assistant n'arrive plus à contrôler les appareils connectés

Sony met à jour la PS3 17 ans après la sortie de la console

Sortie en 2006, la PS3 n'en est pas morte pour autant. La console de Sony vient de profiter d'une mise à jour inattendue, alors que le constructeur japonais est censé avoir arrêté tout support en 2017. Sony explique que cette mise à jour permet d'améliorer les performances du système. On n'en sait pas plus actuellement, mais si vous avez toujours la fameuse console, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

En savoir plus : la PS3 reçoit une nouvelle mise à jour mystère sortie de nulle part

S23 Ultra ou iPhone 14 Pro Max : qui est le véloce des deux ?

Qui est le plus rapide entre le S23 Ultra et l'iPhone 14 Pro Max ? C'est la question que s'est posée PhoneBuff sur YouTube, et à laquelle il apporte une réponse claire et nette. Le S23 Ultra est bien plus prompt à charger du contenu. En revanche, l'iPhone 14 Pro Max est meilleur quand il s'agit d'effectuer des captures et de traiter des photos. N'hésitez pas à jeter à un oeil à la vidéo dans l'article en lien ci-dessous pour en savoir plus sur ce combat des deux titans de la téléphonie.

Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max : on sait enfin quel smartphone est le plus rapide grâce à cette vidéo