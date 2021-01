La production de smartphones a baissé de 11% en 2020, Samsung en tête et Huawei à la traîne

2020 s'est avérée difficile pour les constructeurs de smartphones, avec une chute de 11% de la production par rapport à l'année précédente. C'est Samsung qui prend la tête du podium avec 263 millions d'unités fabriquées, suivi d'Apple avec 199 millions d'unités. Deuxième du classement l'année dernière, Huawei descend à la troisième place, un résultat qui n'annonce rien de bon pour la marque en 2021.

Les grands groupes n'ont pas échappé aux conséquences de la situation exceptionnelle de 2020. La pandémie s'est d'une part répercutée sur les ventes de smartphones, comme le montre Samsung qui a vendu moins de 300 millions de téléphones, une première depuis 2011. Selon le cabinet d'analyse Trendforce, la production a elle aussi été impactée avec 1,25 million d'appareils fabriqués, soit une baisse record de 11% par rapport à 2019.

Sur le podium, on retrouve dans l'ordre Samsung (263 millions), Apple (199 millions) et Huawei. Xiaomi et Oppo complètent le top 5. Le changement majeur est sans doute la rétrogradation de Huawei à la 3e place du classement, après s'être hissé à la 2e place en 2019. Sa production est en effet passée de 240 millions d'unités à 170 millions en l'espace d'un an, soit un écart de 30%. En cause : la pandémie de COVID-19 bien sûr, mais aussi et surtout l'embargo américain qui l'ont empêchée de se fournir en composants.

À lire également : 90% des smartphones les plus vendus à Noël 2020 sont des iPhone

2021 n'annonce rien de bon pour Huawei

Huawei se rattrape sur le segment des smartphones 5G, sur lequel il décroche la 2e place avec 30% de parts de marché, derrière Apple (31 %) et devant Samsung (11 %). La 5G sera par ailleurs l'élément-clé pour 2021, selon Trendforce, qui estime que 37% des appareils produits au cours de l'année seront compatibles. Apple a de son côté déjà pris de l'avance avec l'iPhone 12 numéro 1 des ventes sur ce secteur en octobre 2020.

Les analystes anticipent quant à eux une explosion des ventes de smartphones en 2021, ce qui pourrait aider à relancer la production. Trendforce évalue un total de 1,36 milliard d'unités en circulation à la fin de l'année, soit une augmentation de 9% par rapport à 2020. Le cabinet d'études prévoit en revanche une année noire pour Huawei, qui pourrait tomber à la 7e place des constructeurs les productifs, avec seulement 3% des parts de marché.

Source : Trendforce