La prochaine Xbox Series X se dévoile, Huawei planche sur un concurrent sérieux au Bluetooth, c’est le récap

Microsoft va prochainement sortir une toute nouvelle version de sa Xbox Series X, Huawei s’apprête à présenter une technologie qui surpasserait le Bluetooth et les prix des prochains Xiaomi 13T fuitent sur le net, c’est le récap.

C’est l’heure du récap du 19 septembre 2023. Aujourd’hui, nous avons une console qui va avoir le droit à un gros rafraîchissement, un constructeur qui va présenter une nouvelle technologie révolutionnaire et des smartphones très attendus qui voient leur prix fuiter sur la toile. C’est parti !

Microsoft présente la nouvelle Xbox Series X… enfin presque

Des documents internes de chez Microsoft ont fuité sur le net. Ces derniers dévoilent que la firme de Redmond prévoit de sortir une nouvelle Xbox Series X en 2024. Le PowerPoint dévoile pas mal de choses, dont le nouveau design circulaire de la machine ainsi que ses fonctionnalités. Il s’agit d’un refresh, et non d’une version Pro, mais les améliorations sont nombreuses. Une nouvelle manette avec retour haptique est aussi dans les tuyaux. Rien n’est officiel pour l’instant, mais les documents prouvent que ce projet existe.

Lire – Une nouvelle Xbox Series X bientôt lancée, voici les premières images et la fiche technique

Huawei va dévoiler une technologie qui va mettre le Bluetooth dans le vent

Huawei va présenter Nearlink le 25 septembre prochain. Il s’agit d’une nouvelle technologie qui pourrait être synonyme de révolution pour le transfert des données sans fil. On nous promet quelque chose de six fois plus rapide que le Bluetooth, mais aussi 60% moins énergivore. Nearlink devrait être introduite sur la Huawei MatePad Pro 13.2… mais reste à savoir si elle arrivera à sortir des frontières chinoises.

Lire – Huawei Nearlink : la technologie qui pourrait écraser le Bluetooth arrive le 25 septembre

Les prochains smartphones de Xiaomi livrent leur prix

Déclinaisons des Xiaomi 13, les Xiaomi 13T, arrivent très prochainement. Ishan Agarwal dévoile sur Twitter les prix de ces smartphones. Selon lui, le modèle 13T classique devrait être commercialisé à partir de 650 euros. Le modèle Pro débuterait lui à 800 euros. Des tarifs intéressants pour ce genre de téléphones hauts de gamme. Reste à voir si tout cela sera confirmé lors de l’annonce officielle le 26 septembre.

Lire – Xiaomi 13T et 13T Pro : les prix des smartphones ont été lâchés sur la toile, et ils sont très agressifs