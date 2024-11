Si vous êtes abonné La Poste Mobile, vous allez bientôt changer d’opérateur

Les vacances de Noël s'annoncent particulièrement fructueuses pour Bouygues Telecom. L'opérateur s'offre en effet un beau cadeau en rachetant son concurrent La Poste Mobile pour la coquette somme de 950 millions d'euros. Une opération qui va considérablement renforcer sa position sur le marché très concurrentiel de la téléphonie mobile en France.

Après près d'un an de négociations houleuses, Bouygues Telecom a finalement réussi à convaincre La Poste et son actionnaire minoritaire SFR de lui céder les rênes de l'opérateur virtuel. Avec 2,3 millions de clients, La Poste Mobile représentait en effet un beau trophée pour l'opérateur aux couleurs jaunes et noires.

Pour Bouygues Telecom, c'est une nouvelle étape importante dans sa stratégie de consolidation sur le marché. En mettant la main sur son concurrent, l'opérateur filiale du groupe Bouygues va passer la barre symbolique des 18 millions d'abonnés mobiles, à seulement quelques encablures des 20 millions de SFR. De quoi sérieusement grignoter les parts de marché de ce dernier, qui domine encore largement le secteur.

Bouygues met la main sur La Poste Mobile

Mais au-delà des chiffres, cette acquisition revêt également une dimension stratégique pour Bouygues. En s'offrant La Poste Mobile, l'opérateur met la main sur un réseau de distribution hors-norme, avec plus de 7 000 bureaux de poste à travers le pays. Une véritable aubaine pour toucher de nouveaux clients, notamment dans les zones rurales où la présence de La Poste reste importante.

Du côté de SFR, on ne cache pas une certaine amertume après ces longues négociations. L'opérateur au carré rouge, qui détenait 49 % du capital de La Poste Mobile, espérait en effet récupérer une part substantielle du gâteau. Mais face à la détermination de Bouygues et de La Poste, actionnaire majoritaire, il a dû finalement se résoudre à lâcher prise.

Certes, SFR ne repart pas les mains vides, récupérant au final plus de 100 millions d'euros supplémentaires par rapport aux premières propositions. Mais c'est loin du jackpot espéré initialement, alors que l'opérateur peine à redresser la barre face à une concurrence féroce.

Pour les abonnés de La Poste Mobile, le rachat ne devrait pas avoir d'impact majeur à court terme. L'opérateur virtuel conservera son identité et continuera à s'appuyer sur le réseau de SFR pendant encore quelques années. Mais nul doute que Bouygues Telecom saura à terme tirer parti de cette acquisition pour gagner encore en puissance sur le marché.