La Poste Mobile vend des offres box internet, en partenariat avec Bouygues Telecom

Il est à présent possible de souscrire un abonnement d'internet fixe avec des Bbox de Bouygues Telecom via La Poste Mobile.

Depuis un peu moins d'un an, La Poste Mobile est passée sous le giron de Bouygues Telecom, qui a acquis l'opérateur pour un peu moins d'un milliard d'euros. Bouygues a ainsi pu récupérer un joli portefeuille de clients mobiles (2,3 millions environ), mais compte aussi désormais sur sa nouvelle marque pour lui apporter des consommateurs sur le terrain de l'internet fixe.

La Poste Mobile a en effet commencé à commercialiser des offres box internet. Celles-ci incluent des Bbox de Bouygues Telecom, mais les prix et les fonctionnalités ne sont pas toujours identiques à ce que peut proposer le FAI directement. L'idée est de couvrir d'autres besoins et de s'adresse à un autre public que celui qui passerait par Bouygues Telecom pour souscrire.

La Poste Mobile se lance dans l'internet fixe avec Bouygues Telecom

La seule offre fibre de La Poste Mobile qui ne dispose pas de la télévision coûte 29,99 euros par mois. Elle donne accès à la Bbox Connect, 1 Gbps de débits descendants et 700 Mbps de débits montants, ainsi que le Wi-Fi 6. Une autre offre est au même prix, avec cette fois la Bbox Access et 180 chaînes TV, mais on perd le Wi-Fi 6 pour du Wi-Fi 5.

La Bbox Privilège est proposée à 34,99 euros mensuels (en promotion à 27,99 euros actuellement) pour du Wi-Fi 6, 2 Gbps en débits descendants et 900 Mbps en débits montants, avec l'accès aux services TV. C'est clairement l'abonnement qui est poussé par La Poste Mobile pour son entrée sur le marché de l'internet fixe. La Bbox Excellence à 43,99 euros par mois est la seule à gérer le Wi-Fi 7 et fait augmenter les débits jusqu'à 8 Gbps en descendant et 1 Gbps en montant, avec possibilité d'obtenir un répéteur Wi-Fi 7 sur demande.

Toutes les offres ont une période d'engagement de 12 mois. Elles permettent de combiner avec un forfait mobile La Poste Mobile à prix réduit et carte SIM offerte. Pour souscrire, il faut appeler par téléphone au 0 805 305 009 ou se rendre dans un bureau de poste. Il n'est pas possible de passer par internet.