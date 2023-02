La PlayStation Plus Collection va disparaître, la livraison par drone d’Amazon est un gigantesque flop, c’est le récap

La collection PlayStation Plus Collection est amenée à disparaître, Google Maps va proposer une fonctionnalité pour les voitures électriques et la livraison par drone d’Amazon est un gros flop, c’est le récap !

C’est l’heure du récap du 2 février 2023. Aujourd’hui, nous avons une super offre sur PS5 qui disparait, une fonctionnalité bien utile qui arrive sur une célèbre application de cartographie ainsi qu’une offre de livraison par drone qui ne séduit pas grand-monde. Attachez vos ceintures, c’est parti !

La PlayStation Plus Collection disparaîtra en mai

La PlayStation Plus Collection est une offre très intéressante pour les possesseurs de PS5 : en étant abonné au PS Plus, on peut sans surcout avoir accès à tout un tas de hits PS4 comme God of War, Bloodborne ou encore The Last of Us Remastered (2014). Tout ça, c’est bientôt terminé ! Sony a en effet annoncé que cette offre allait disparaître le 9 mai prochain. Le but est de pousser le PS Plus Extra, le nouvel abonnement qui propose les mêmes titres (et bien d’autres).

Google Maps veut aider les conducteurs de voitures électriques

Google Maps devrait bientôt recevoir une mise à jour d’ampleur qui devrait séduire les possesseurs de voiture électrique. L’application devrait bientôt pouvoir vous aider à planifier vos trajets, prenant en compte l’autonomie de votre véhicule et prévoyant des arrêts aux stations de charge. Une chose qui existe déjà chez certains constructeurs, comme Tesla, mais qui était encore absent sur Maps. Pour le moment, on ne sait pas quand cette MàJ sera déployée.

La livraison par drone chez Amazon fait un flop

En 2013, Amazon avait annoncé son intention d’effectuer des livraisons par drone : Prime Air. Dix ans plus tard, les premiers tests sont enfin effectués en Californie et au Texas. En un mois, moins d’une dizaine de livraisons ont été effectuées ! La cause ? Une réglementation draconienne qui empêche les drones de survoler les routes et les habitations. Bref, c’est compliqué ! Des résultats catastrophiques pour des investissements conséquents…

