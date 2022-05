La Pixel Watch disposerait d’une grosse batterie, battant à plates coutures la Galaxy Watch 4

La Pixel Watch fait parler d’elle avec insistance ces derniers temps et son officialisation paraît plus imminente que jamais. Aujourd’hui, une nouvelle fuite vient nous renseigner sur ce qui nous attend. Cette fois, c’est la batterie de la montre connectée qui nous intéresse. Google semble avoir mis un point d’honneur à lui donner une bonne autonomie.

La Pixel Watch de Google n’arrête pas de fuiter de partout avant son annonce officielle. Aujourd’hui, c’est sa batterie qui fait parler d’elle. La firme de Mountain View pourrait en effet donner une grande importance à l’autonomie pour son produit.

Le site 9to5Google indique en effet que selon ses sources, la montre connectée de la société californienne devrait embarquer une batterie de 300 mAh. De quoi tenir toute une journée à plein régime.

Le Pixel Watch dépasserait la Galaxy Watch 4 en termes de batterie

A titre de comparaison, la Samsung Galaxy Watch 4 dispose d’une batterie de 247 mAh dans sa version la plus performante, ce qui lui permet de tenir sans souci la journée entière. La Pixel Watch prendrait donc le même chemin. Une telle batterie est cohérente avec les dernières fuites en date, puisque la montre ferait 14 mm d’épaisseur et 36 grammes sur la balance, soit un peu plus que la Galaxy Watch 4 (9,8 mm et 26 grammes). 9to5Google ajoute qu’en plus de cette histoire de batterie, leur source leur confirme que la Pixel serait dotée du réseau mobile.

La montre de Google n’est pas encore officielle, mais il ne reste que peu de mystères à son sujet. Il y a peu, c’est son design qui a fuité, nous montrant un cadran circulaire à l’aspect très classique mais efficace en acier inoxydable. Plus encore, on en sait beaucoup sur ses caractéristiques techniques. Elle serait disponible en deux tailles, dont une de 40 mm. Google aurait aussi travaillé avec Samsung pour offrir à sa montre les mêmes capteurs que la Galaxy Watch 4. Enfin, dernière donnée importante : elle tournerait sur Wear OS 3.1.

Pour le moment, nous attendons toujours l’annonce de la Pixel Watch. Google a préparé le terrain et a déjà réservé une place sur sa boutique pour ce nouveau produit. Ne reste plus que l'officialisation qui devrait arriver bientôt… du moins on l’espère.

Source : 9to5Google