Oppo Watch 3 et 3 Pro : deux montres connectées surpuissantes à l’autonomie record

Oppo vient d'annoncer un duo de smartwatches Watch 3 et 3 Pro, dotées de la dernière puce Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm. Il s’agit des premiers appareils à adopter la nouvelle plateforme depuis que Qualcomm l'a annoncée le mois dernier.

Oppo a enfin lancé une nouvelle génération de montres connectées haut de gamme avec deux modèles : la Watch 3 et la Watch 3 Pro. Les deux appareils arrivent avec une mise à jour majeure du design avec un cadre et des bords plus arrondis. Elles disposent également d'une couronne mécanique rotative qui permet un meilleur contrôle de la montre.

L'Oppo Watch 3 est dotée d'un écran AMOLED de 1,75 pouce d'une définition de 372 x 430 pixels et d'une couche de verre 3D. La variante Pro est dotée d'un écran AMOLED LTPO de 1,91 pouce, d'une définition de 378 x 496 pixels et de la fonction Always on Display. Il s'agit de la première smartwatch d’Oppo dotée de la technologie d'affichage LTPO, qui lui permettra d'ajuster le taux de rafraîchissement de manière dynamique.

Les Oppo Watch 3 et 3 Pro sont beaucoup plus puissantes que la génération précédente

Le duo est surtout propulsé par le nouveau SoC Snapdragon W5 Gen 1 que Qualcomm a présenté il y a quelques semaines. Il est épaulé par 1 Go de RAM et 32 Go de stockage, et même d’une puce Apollo 4 Plus d’Oppo chargée d’aider le processeur principal pour les tâches à faible consommation.

La capacité de la batterie sur les modèles standard et Pro est respectivement de 400 mAh et 550 mAh. L’Oppo Watch 3 Pro est annoncée comme pouvant atteindre les 5 jours d’autonomie sur une seule charge, et jusqu’à 15 jours en mode Lite Smart. Il faut 65 minutes pour que la montre soit complètement chargée, ou seulement 10 pour tenir jusqu’à la fin de la journée.

Il s’agit donc d’un record pour une montre qui tournera vraisemblablement sur Wear OS en Europe, et plus que les trois jours de la Galaxy Watch 5 Pro. Cela est notamment rendu possible grâce au processeur, que Qualcomm annonce comme étant deux fois plus efficace énergétiquement.

Les deux modèles disposent de la même série de capteurs, notamment un capteur de fréquence cardiaque, un oxymètre de pouls et, pour la première fois pour le fabricant, un ECG. Vous disposez également de la connectivité eSIM, d'un GPS intégré et les deux appareils sont dotés d'une résistance à l'eau de 5 ATM. Les options de connectivité comprennent le Bluetooth, le NFC, l’eSIM, le Wi-Fi et le LTE.

La Oppo Watch 3 est proposée à partir de 1499 yuans (environ 216€) et la variante Pro à partir de 1899 yuans (environ 274€) La Oppo Watch 3 est disponible en Noir Platine et Or Plume tandis que les personnes intéressées par la Watch 3 Pro pourront choisir entre le Noir Platine et le Brun Désert. On ne sait pas encore quand celles-ci arriveront en France.