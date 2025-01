La nouvelle version de One UI va vous permettre de personnaliser votre smartphone comme jamais grâce à cette application

Samsung prépare une grande mise à jour avec One UI 7, sa nouvelle surcouche Android. En plus d’une interface repensée et de nouvelles fonctionnalités, l’application de personnalisation Good Lock sera disponible dans tous les pays via le Google Play Store. Cette nouveauté simplifiera l’accès à des outils avancés pour les utilisateurs de téléphones Galaxy.

One UI 7 s’annonce comme une étape importante pour les utilisateurs de smartphones Samsung. Cette nouvelle version, basée sur Android 15, promet une interface modernisée, une navigation plus fluide et des fonctionnalités inspirées des meilleures pratiques logicielles. Sa sortie stable de est attendue pour février 2025, mais des versions bêta et certaines applications sont déjà disponibles pour les utilisateurs les plus impatients.

Good Lock, l’application qui permet de personnaliser en profondeur l’interface des appareils Galaxy, est un atout majeur pour les utilisateurs de Samsung. Jusqu’à présent, son utilisation était limitée à certaines régions et nécessitait un téléchargement via le Galaxy Store. Ce cadre restrictif empêchait de nombreux utilisateurs d’accéder à des outils puissants pour adapter leur téléphone à leurs besoins. Avec One UI 7, la société répond enfin à cette demande en rendant ce programme disponible dans tous les pays et en la distribuant via le Google Play Store.

Good Lock sera disponible sur le Play Store et dans tous les pays avec One UI 7.0

En plus de son expansion géographique, Good Lock bénéficie d’une refonte complète. Samsung a annoncé une nouvelle interface qui simplifie l’utilisation de l’application. Un nouvel onglet “Ma Page” permettra de gérer facilement les modules installés, tandis qu’un système de filtres aidera à trouver les outils spécifiques plus rapidement. Ce lifting vise à rendre l’application plus intuitive, même pour les utilisateurs novices.

Si certains modules de Good Lock ne sont pas encore compatibles avec One UI 7.0, Samsung a annoncé des mises à jour dans les semaines à venir. Malheureusement, seuls les possesseurs de la série Galaxy S24 peuvent tester cette nouvelle version en avant-première, car la bêta est actuellement limitée à ces modèles. Le déploiement officiel, lui, coïncidera avec la sortie de la série Galaxy S25 prévue plus tard en janvier. Avec ces nouveautés, le fabricant offre des outils de personnalisation toujours plus avancés et accessibles.

