Samsung réserve cette version de One UI 7 à ses derniers Galaxy, ca va en décevoir plus d’un

Samsung pourrait restreindre la version bêta de One UI 7 à une seule série de smartphones Galaxy. Si cela se confirme, ce serait une première qui priverait de nombreux utilisateurs d’un accès anticipé aux nouveautés, ce qui est bien dommage.

One UI 7, basée sur Android 15, marque une évolution majeure de l’interface Samsung. Parmi les nouveautés, les widgets bénéficient d’une refonte, offrant un design plus épuré et des options de personnalisation enrichies. Par exemple, l’écran d’accueil intègre une grille simplifiée et un mode paysage optimisé, tandis que les notifications se modernisent avec la nouvelle barre “Now Bar”. Cette fonctionnalité met en avant des informations clés, comme la musique ou les chronomètres, sans nécessiter de déverrouiller l’appareil.

Cependant, des rumeurs récentes font état d’une limitation pour le moins surprenante : la version bêta 3 de One UI 7 pourrait être réservée à une seule série de smartphones Galaxy. Jusqu’ici, Samsung avait l’habitude d’ouvrir ses programmes bêta à plusieurs modèles, y compris des appareils non phares. Cette nouvelle approche marquerait une rupture avec les précédentes pratiques, frustrant les utilisateurs qui attendaient de découvrir en avant-première les nouvelles fonctionnalités.

Samsung pourrait exclure les anciens modèles Galaxy de One UI 7 dans sa

bêta 3

Si cette rumeur se confirme, cela représenterait un changement important dans la stratégie de Samsung. La version bêta de One UI 6, par exemple, avait été accessible à une large gamme de smartphones, permettant à de nombreux utilisateurs d’expérimenter les nouveautés avant leur déploiement officiel. Avec One UI 7, qui introduit des améliorations comme une personnalisation avancée des styles d’applications et des widgets, ou un système de reconnaissance faciale renforcé, restreindre l’accès à ces innovations risquerait de décevoir une partie importante des utilisateurs fidèles de Galaxy.

Pour l’instant, Samsung n’a pas confirmé si d’autres modèles que ceux de la série Galaxy S24 auront accès à la bêta. Bien que deux mises à jour soient déjà disponibles pour cette gamme, l’absence d’informations pour les autres appareils laisse craindre une exclusivité durable. Une telle restriction retarderait l’accès à ces nouveautés pour une majorité d’utilisateurs, réduisant ainsi l’intérêt de l’écosystème Galaxy pour ceux qui ne possèdent pas les modèles les plus récents.

https://twitter.com/FamilyTaes/status/1871635939304542366