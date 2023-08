La nouvelle Tesla Model 3 aperçue en France, les ventes de clés USB avec des films piratés explosent, c’est le récap

La nouvelle Tesla Model 3 aperçue sur les routes en France, les ventes de clés USB avec des films piratés explosent sur le web, des pirates effacent un spyware sur 75 000 smartphones, c’est le récap des actualités du mercredi 30 août 2023.

Quoi de neuf dans l’univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mercredi 30 août 2023 ? Tout d’abord, nous avons évoqué dans nos colonnes le piratage massif des données de 110 000 clients d’Engie. D’après le hacker à l’origine de l’attaque, il a agit de la sorte en réponse à l’augmentation du prix du gaz en France. La faille de sécurité exploitée a été colmatée par la société française.

Dans un autre domaine, nous avons également parlé de cette panique à bord qui s’est déclenchée dans un avion Air France. En effet, une batterie de smartphone a subitement pris feu en plein vol. Fort heureusement, plus de peur que de mal. L’équipage a bien réagi en éteignant rapidement l’incendie naissant.

Côté jeu vidéo, vous serez peut-être ravis de savoir que le préchargement de Starfield est dès présent disponible sur PC et Xbox Series. Notez qu’il faudra tout de même prévoir de la place sur votre espace de stockage : 140 Go sur PC et 126 Go sur Xbox Series X/S. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu’il fallait impérativement retenir dans l’actualité de ce mercredi 30 août 2023.

La nouvelle Tesla Model 3 aperçue sur les routes en France

Signe que l’annonce officielle de la nouvelle Model 3 est imminente, la berline électrique revisitée de Tesla a été aperçue sur les routes françaises près de Bordeaux. Encore une fois, le véhicule était habillé d’une bâche pour camoufler son design.

Les ventes de clés USB avec des films piratés explosent

Alors que l’on pourrait penser que le streaming et le torrent sont les voies royales pour obtenir du contenu piraté, de nombreux utilisateurs se rendent encore sur le web pour acheter des clés USB et des disques durs contenant des films et des séries piratées. Sur le site Etsy, on trouve des dizaines et des dizaines d’annonces pour ce genre de produits “faits-main” comme le disent les vendeurs.

Des pirates ont décidé de s’unir pour effacer un spyware, un logiciel espion, installé sur plus de 75 000 smartphones à travers le monde. La raison ? Empêcher la compagnie à l’origine du spyware d’espionner les utilisateurs.

