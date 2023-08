Les clés USB avec des films piratés cartonnent sur le web, les ventes explosent

A l'heure du streaming et du torrent, on pourrait croire que la vente de supports physiques avec des contenus piratés n'a plus la cote. C'est bien le contraire. Comme le rapportent nos confrères du site Torrent Freak, les ventes de clés USB et disques durs avec des films ou séries piratés fonctionnent du tonnerre sur la toile.

Dans les années 90, vous avez peut-être vécu l'âge d'or du piratage sur des supports physiques. Les cassettes et les disquettes s'échangeaient sous le manteau et entre particuliers, puis elles ont ensuite cédé leur place aux CD-ROM et à d'autres formes de stockage plus volumineux.

Finalement, le piratage sur support physique a progressivement perdu du terrain avec l'essor du piratage sur Internet. De Napster à Kazaa en passant par eMule ou Megaupload, les services de torrents et de streaming illégaux se sont imposés chez les utilisateurs comme la voie la plus simple pour obtenir des contenus piratés.

De nos jours, on pourrait donc penser que la demande en piratage sur des supports physiques est ridiculement faible. Eh bien, c'est tout le contraire. Comme le révèlent nos confrères du site Torrent Freak, on peut trouver aujourd'hui sur la toile de nombreuses offres pour des clés USB ou des disques durs “faits mains”. Une manière détournée pour dire qu'elles sont remplies de séries et de films piratés.

Oui, les clés USB avec des films piratés se vendent encore très bien

Si vous voulez constater le phénomène par vous-même, il suffit de faire un petit tour sur Etsy, site spécialisé dans la vente d'objets artisanaux et faits-maison. En tapant simplement “clés USB films” dans la barre de recherche, on peut y trouver des dizaines et des dizaines d'offres pour des clés USB “personnalisées” remplies de films ou de séries piratées. Sur la version française du site, les sélections sont plutôt limitées (seulement trois pages), mais sur la version US, c'est un festival avec plus de 10 pages de produits illicites.

On y trouve absolument de tout comme des clés USB contenant :

une collection complète de tous les films de Clint Eastwood

L'intégralité des films Marvel

Des sélections contenant 80 films d'action ou d'horreur

L'intégrale des Simpsons ou de South Park

De 20 à 1200 € selon le nombre de films/séries

Selon le contenu, les prix peuvent varier du tout au tout, de 26 € pour une sélection d'anciennes émissions de TV jusqu'à 92 € pour une clé USB contenant 200 films récents. On peut également trouver des disques durs de plusieurs gigaoctets ou teraoctets de films et séries. Nous avons notamment vu une annonce pour un disque dur de 12 To avec plus de 10 000 films pour un montant astronomique de 1 200 dollars.

Bien entendu, vendre une clé USB avec des contenus piratés est illégal et constitue une violation flagrante des droits d'auteur. Bien entendu, Etsy n'est pas la seule plateforme concernée par ce phénomène qui inquiète particulièrement la coalition anti-piratage ACE. Son dirigeant, Jan Van Voorn, a déclaré à Torrent Freak qu'il travaillait avec Etsy et d'autres sites pour mettre fin à cette pratique. “Il s'agit d'exemples où les vendeurs contournent les paramètres et violent les conditions d'utilisation. C'est un problème que nous signalons à des plateformes comme Etsy”, a-t-il déclaré. Pour rappel, Amazon a récemment porté plainte comme plusieurs sites qui revendent des DVD contenant des séries Prime Video piratées.