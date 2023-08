Des pirates suppriment un spyware de 75 000 smartphones pour une raison très simple

Profitant de plusieurs failles de sécurité, des hackers s'introduisent sur les serveurs d'une application d'espionnage afin de la supprimer des 75 000 smartphones infectés. La raison évoquée est d'une simplicité extrême.



Il y a deux sortes de pirates informatiques. Les “white hat” et les “black hat”. Les premiers s'adonnent au hacking dans le but de faire corriger des failles de sécurité. Par exemple, quand une vulnérabilité des distributeurs de billets permet de récupérer facilement des données bancaires. Les seconds font ça dans un but plus personnel, souvent financier : voler des informations et les revendre, demander une rançon pour ne pas les diffuser… Ici, on ne saurait dire qui des deux a agi.

L'histoire concerne le spyware brésilien WebDetetive. Un spyware est un logiciel espion (ici une application mobile). Installé à l'insu de la victime et se rendant invisible sur l'appareil, il va envoyer les SMS, photos, journaux d'appels et autres éléments personnels sur un serveur auquel le pirate a accès. On dit “pirate”, mais en réalité il s'agit d'un service que n'importe qui peut utiliser du moment qu'il paye. Visiblement, ce n'était pas du goût d'un groupe de hackers.

Des hackers attaquent une application d'espionnage et effacent les mobiles infectés des serveurs

En exploitant différentes failles, un groupe de pirates non identifié s'est introduit sur les serveurs de WebDetetive et ont coupé leur connexion avec les smartphones sur lesquels l'appli était installée. En résumé : ils ont par extension supprimé le spyware de plus de 75 000 appareils infectés. Mais pourquoi avoir fait ça ? La raison est toute bête : “Parce qu'on pouvait. Parce que #fuckstalkerware” (qui pourrait se traduire par “on emmerde les logiciels d'espionnage utilisés par les stalkers”).

De là à conclure que des “white hat” sont à l'origine du piratage, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. On sait que certains “black hat” aiment mettre des bâtons dans les roues de leurs collègues. Pour le plaisir ou pour se venger de quelques chose. Même les forums de cybercriminels sont la cible de hackers. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même pour les victimes. Elles sont débarrassées sans le savoir d'une application qui espionnait leur téléphone, et c'est bien ça l'important.

