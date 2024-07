La nouvelle IA de YouTube rend la gestion des droits d’auteur plus facile que jamais

L'outil de suppression de musique de YouTube a reçu une mise à jour importante qui permet aux utilisateurs et aux créateurs de contenu de retirer les musiques sous copyright sans altérer le reste de l'audio.

Alors que les débats sur les publicités sur YouTube font rage, un autre problème demeure : la gestion des droits d'auteur. Les réclamations de ces droits peuvent bloquer la diffusion et la monétisation des vidéos. Ils créent donc beaucoup de frustrations pour de nombreux utilisateurs. Pour remédier à ce souci de taille, la plateforme a récemment introduit une mise à jour importante de son outil de suppression de musique. Elle offre maintenant une solution plus efficace et conviviale.

Mercredi, le PDG de YouTube, Neal Mohan, a annoncé sur X la mise à jour de l'outil de suppression de musique “Erase Song”. Ce programme permet aux utilisateurs de retirer facilement la musique sous copyright de leurs vidéos tout en conservant le reste de l'audio intact. Cette nouvelle version utilise un algorithme alimenté par l'IA pour détecter et supprimer les chansons protégées sans perturber les autres sons de la vidéo.

YouTube améliore son outil de suppression de musique pour vous aider à éviter les réclamations de droits d'auteur

L'outil “Erase Song” est conçu pour être simple à utiliser. Pour supprimer une musique protégée, les utilisateurs peuvent maintenant accéder à plusieurs options dans YouTube Studio. Ils peuvent remplacer cette dernière, la couper ou la rendre muette. En quelques clics, ils peuvent ainsi éviter les réclamations de droits d'auteur sans avoir à re-télécharger la vidéo entière. Cette fonctionnalité a été testée par YouTube pendant un certain temps avant d'être officiellement mise à jour.

Pour utiliser cet outil, les utilisateurs doivent se connecter à YouTube Studio, sélectionner la vidéo concernée et choisir l'option de suppression de musique. L'outil permet de scanner et d'effacer uniquement la musique sous copyright, et laisse intact le reste de l'audio, comme les dialogues ou les effets sonores. YouTube propose également un guide complet pour aider les utilisateurs à naviguer dans ces nouvelles fonctionnalités. Avec cette mise à jour, la plateforme offre réellement une solution efficace pour gérer les réclamations de droits d'auteur et maintenir la monétisation des contenus, qu'il s'agisse de vidéos amateurs ou professionnelles.