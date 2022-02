Pourquoi y a-t-il un QR Code sur la nouvelle carte électorale ? Peut-il vous pister ?

En amont des élections présidentielles, les électeurs vont recevoir prochainement une nouvelle carte électorale. Contrairement aux anciennes versions, celle-ci contiendra un QR Code. Contrairement à ce que prétendent certains politiques, il ne servira pas du tout à vous pister. On fait le point sur son utilité.

Si les QR Code sont de plus en plus exploités pour réaliser des arnaques, à l'image de ces QR Code malveillants utilisés pour vider votre compte en banque ou pour escroquer les automobilistes, ils se démocratisent également sur nos documents officiels. Après avoir intégré des QR Code dans TousAntiCovid, le gouvernement français compte en ajouter sur la nouvelle version de la carte électorale.

En effet et alors que nous approchons du premier tour des élections présidentielles, des millions d'électeurs français vont recevoir leur nouvelle carte électorale. Ce QR Code sera directement apposé sur la première page de couverture. Sans surprise, plusieurs politiques comme Florian Philippot, le patron du parti les Patriotes, s'inquiète de la présence de ce QR Code. Selon lui, le gouvernement prépare le terrain “pour un futur Pass Citoyen”.

Ce QR Code n'est qu'un simple lien vers un site institutionnel

Qu'on vous rassure, tout cela est faux. Ce QR Code ne contiendra aucune information à votre sujet. Il s'agit en vérité d'un simple lien, qui une fois scanné, vous redirigera vers le site institutionnel des élections, à savoir elections.gouv.fr. Depuis ce portail, vous pourrez :

vérifier votre situation électorale

trouver votre bureau de vote

vous inscrire en ligne, jusqu'au 2 mars 2022, sur les listes électorales

effectuer une demande de procuration en cas d'absence le jour du scrutin. Vous pourrez également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration

Vous y trouverez également de nombreuses informations sur le rôle et la “finalité démocratique” du vote, les différents types d'élections organisées en France ou encore sur la compétence des élus. Notez par ailleurs que cette nouvelle version de carte électorale affichera une information inédite : votre numéro nationale d'électeur.

Cette donnée chiffrée est impérative pour établir une procuration, et il s'agira d'un numéro “permanent, unique et propre à chaque électeur composé de 8 à 9 chiffres dans la majorité des cas”. Il sert à identifier de manière certaine un électeur parmi les 48 millions d'inscrits sur les listes électorales dans l'Hexagone et les DOM-TOM.