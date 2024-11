Voici comment ChatGPT Search fonctionne pour répondre à vos questions en temps réel

ChatGPT Search fonctionne différemment des moteurs de recherche traditionnels. En combinant intelligence artificielle et recherche web, cet outil offre des réponses adaptées en temps réel. Voici comment cette technologie analyse les requêtes et sélectionne les sources pour fournir des informations précises et fiables.

Tout récemment, OpenAI a marqué les esprits avec le lancement de ChatGPT Search, son propre moteur de recherche, conçu pour concurrencer les géants comme Google. Présenté comme une évolution de son prototype SearchGPT, ce nouvel outil promet d’apporter des réponses instantanées et précises grâce à une IA de pointe. Ce programme est déjà disponible pour les utilisateurs payants et sera progressivement étendu à tous.

Derrière cette interface conviviale, le fonctionnement de ChatGPT Search repose sur une combinaison de technologies innovantes. En intégrant un accès direct au web, ce moteur se base principalement sur l’index de Bing, tout en collaborant avec plusieurs partenaires. OpenAI l’a doté d’un modèle GPT-4o perfectionné, qui analyse les questions et décide si une recherche internet est nécessaire pour y répondre.

ChatGPT Search utilise Bing et adapte ses résultats pour chaque requête

ChatGPT Search fonctionne en interrogeant l’index de Bing pour la plupart des requêtes, offrant ainsi des résultats en temps réel semblables à ceux de Microsoft. Toutefois, OpenAI applique un classement spécifique et affiche les résultats dans un ordre souvent distinct, adapté au format conversationnel. Les réponses incluent des liens directs vers les sources qui permettent aux utilisateurs d’accéder facilement aux sites référencés. L’outil comprend également une fonctionnalité de questions de suivi qui permet d’affiner les résultats en temps réel.

Pour les utilisateurs de Chrome, OpenAI propose une extension qui permet de remplacer Google Search par ChatGPT Search en un clic. Cette dernière, une fois installée, demande si l’utilisateur souhaite confirmer le changement de moteur. Pour les informations sensibles, comme les élections, la société s’associe à des sources fiables pour renforcer l’objectivité des résultats. Ce fonctionnement fait de cette nouvelle fonction de ChatGPT un moteur de recherche hybride, combinant intelligence artificielle et indexation web en temps réel pour répondre avec précision aux besoins des utilisateurs.