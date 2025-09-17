La nouvelle application Google pour Windows veut vous faciliter la recherche sur PC, voici comment

Après que Microsoft a intégré Copilot pour améliorer la recherche sur les PC Windows 11 et 10, c’est au tour de la firme de Mountain View d’annoncer sa nouvelle application Google pour Windows.

Microsoft poursuit le développement de ses outils, probablement dans le but de les voir adoptés par le plus grand nombre. Par exemple, si vous trouvez le navigateur Edge à la traîne, Microsoft espère peut-être vous faire changer d’avis avec cette nouveauté – évidemment boostée par l’IA. La firme de Redmond tente également d’imposer Copilot – quitte à forcer un peu la main – et l’intègre pour améliorer la recherche sur les PC Windows 11 et 10.

Mais s’il y en a un à qui ça ne fait pas peur de venir concurrencer Microsoft sur son propre terrain, c’est bien Google, qui a d’autres ambitions. La firme de Mountain View vient en effet d’annoncer sa nouvelle application Google pour Windows.

Google veut faciliter la recherche sur PC avec sa nouvelle application pour Windows

Sur son blog officiel, The Keyword, Google a dévoilé une nouvelle application pour le système d’exploitation de Microsoft. Elle permet aux utilisateurs d’effectuer une recherche sans même changer de fenêtre ou interrompre leur flux, qu’ils soient en pleine session de jeu vidéo ou en train de rédiger un document. L’objectif ? Les aider à trouver plus rapidement ce dont ils ont besoin, en unifiant la recherche sur leur PC et sur le web.

Pour rechercher instantanément des informations dans leurs fichiers enregistrés sur leur PC ou sur Google Drive, dans leurs applications installées et sur le web, il suffira aux utilisateurs de saisir le raccourci Alt + Espace. Nos confrères de Neowin précisent qu’après l’installation de la nouvelle application Google pour Windows, les utilisateurs seront invités à se connecter avec leur compte Google, puis à donner leur consentement. Une fenêtre s’affichera alors pour leur proposer d’autoriser l’application à accéder aux fichiers locaux de leur machine et à Google Drive.

La fonctionnalité Google Lens est intégrée à l’application, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner et rechercher n’importe quel élément affiché à l’écran. La traduction d’images ou de texte s’en retrouve alors facilitée. Le Mode IA permet également d’obtenir des réponses plus détaillées, mais aussi de poursuivre l’exploration avec des questions de suivi et des liens utiles.

Actuellement, il ne s’agit que d’une version expérimentale de l’application Google pour Windows. Elle est accessible via le programme Google Search Labs et disponible uniquement en anglais et pour les utilisateurs aux États-Unis. La firme de Mountain View n’a, pour l’instant, partagé aucun calendrier de déploiement global.