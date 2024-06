La nouvelle application Calculator d’iPadOS 18 est vraiment canon

Apple a enfin introduit une application native de calculatrice pour l'iPad avec iPadOS 18. Cette nouvelle, qui était très attendue par les utilisateurs, a été annoncée lors de la WWDC 2024. L'application se distingue par son intégration avec l'Apple Pencil qui offre des fonctionnalités uniques.

Depuis des années, 14 exactement, les utilisateurs d'iPad réclamaient une application de calculatrice native. Les rumeurs de son arrivée sur le nouvelle OS circulaient depuis quelque temps, mais Apple a officiellement dévoilé cette nouveauté lors de la WWDC 2024. Cette annonce marque une étape importante pour iPadOS, qui continue d'évoluer pour répondre aux attentes des utilisateurs.

L'application Calculator d'iPadOS 18 ressemble visuellement à celle d'iOS qui est présente sur l’iPhone 15 Pro Max, par exemple. Mais cette dernière inclut une fonctionnalité supplémentaire qui la rend unique avec l'intégration de l'Apple Pencil. Grâce à ce stylet, les utilisateurs peuvent écrire des équations mathématiques directement sur l'écran, et la calculatrice les résout en temps réel. Cette fonctionnalité, appelée Math Notes, utilise la reconnaissance de l'écriture manuscrite d'Apple pour interpréter et résoudre les problèmes mathématiques écrits.

L’application Calculator d'iPadOS 18 reconnaît l'écriture manuscrite

L'intégration de l'Apple Pencil transforme l'utilisation de la calculatrice sur l'iPad en rendant les calculs aussi naturels que sur une feuille de papier. Un étudiant peut, par exemple, écrire une équation complexe comme 2x+3=7, et l'application résoudra automatiquement x. Pour un professionnel, comme un ingénieur, il est plus pratique d'écrire des formules directement sur l'écran plutôt que d'utiliser un clavier. Cela permet de conserver la fluidité et la rapidité des calculs à la main tout en obtenant des résultats instantanés. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de réunions ou de cours, où l’on peut rapidement noter et résoudre des équations sans interrompre une discussion.

Calculator permet non seulement de résoudre des équations simples et complexes, mais elle offre aussi des fonctionnalités avancées comme la conversion des unités de mesure. Les utilisateurs peuvent même voir l'historique des calculs, ce qui aide à garder une trace de leurs précédents travaux et à vérifier leurs étapes. De plus, l'application intègre une fonctionnalité de tracé de graphiques qui permet de visualiser des équations mathématiques. Ces fonctionnalités font de cette nouvelle application un outil vraiment complet et puissant pour répondre aux divers besoins mathématiques.