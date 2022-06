La norme PCIe 7.0 sera 8 fois plus rapide que la PCIe 5.0

Le comité PCI-SIG vient de dévoiler officiellement la norme PCIe 7, qui promet un bond de géant par rapport aux performances du standard actuel. En effet, on prévoit déjà que la PCIe 7 sera 8 fois plus rapide que la PCIe 5. Elle devrait être lancée d'ici 2025 et être disponible auprès du grand public en 2027, sous réserve de composants compatibles.

Les premiers SSD PCIe 5 avaient déjà marqué le coup à leur sortie en 2021. En offrant du stockage deux fois plus rapide que leurs prédécesseurs, leur promesse est alléchante bon nombre de joueurs, professionnels, et tout autre utilisateur intéressé. Mais, alors que leur production ne parvient pas encore à combler la demande grandissante, PCI-SIG, le comité charger de développer ses successeurs, semble déjà prêt pour la suite.

En effet, ce dernier parle déjà du standard PCIe 7, qui devrait battre tous les records. L'écart avec le PCIe 5 sera encore plus conséquent, jusqu'à 8 fois plus rapide pour être précise avec sa bande passante de 512 GB/s. À titre informatif, c'est également deux fois plus rapide que le standard PCIe 6, que l'on attend pour la fin de cette année. De fait, le PCI-SIG se dit largement en avance de son objectif de proposer du stockage doublement plus rapide tous les trois ans.

PCI-SIG dévoile l'impressionnante norme PCIe 7

Car la norme PCIe 7 devrait arriver d'ici 2025, pour les entreprises dans un premier temps, notamment les datacenters toujours plus gourmands en performance. Pour le grand public, il faudra certainement attendre au moins 2027. D'ici là, le standard fait rêver. En comparaison, un seul port PCIe 7 x1 sera aussi rapide qu'un port PCie 4 x16. Autrement dit, les SSD et autres composants utilisant le PCIe pourront être plus petits, laissant la place pour les accumuler sur la carte-mère.

Notons néanmoins que ces promesses reposent bien entendu sur la compatibilité du matériel. Les premières puces Intel compatibles avec le PCIe 5, les Alder Lake, sont arrivées en janvier 2022, tandis que les Ryzen 7000 d'AMD sont prévues pour septembre prochain. Il faudra donc se munir de tout les composants prévus à cet effet pour profiter de la pleine puissance offerte par le PCIe 7, dans les années à venir.